مستثمرو العالم يتجهون إلى الأسهم ويتخلون عن الذهب

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى بعد دخوله لتلقي العلاج من فيروس كورونا، في حين اجتاح إعصار آخر خليج المكسيك في الولايات المتحدة. وتراجعت الأسعار بشكل حاد يوم الجمعة الماضي عندما دخل ترامب المستشفى، ثم قفزت بأكثر من خمسة في المئة بعد أن قال إنه سيعود إلى البيت الأبيض ومع تنامي الآمال في إمكان الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بواقع سنتين إلى 39.24 دولاراً للبرميل. وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.2 في المئة إلى 41.37 دولاراً للبرميل. كما ساعد في دعم الأسعار الإضراب الموسع للعمال في النرويج، الذي أغلق ستة حقول نفط وغاز بحرية، وإخلاء منصات النفط في خليج المكسيك الأميركي قبل العاصفة المدارية دلتا، التي تحولت إلى إعصار، والمتجهة نحو لويزيانا وفلوريدا. وقال لاكلان شو، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني «إنها عوامل.. تغيرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وتساهم بشكل أكبر في الارتفاع».

وأفاد اتحاد النفط والغاز النرويجي أن الإضراب سيؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد بما يزيد قليلا عن 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، أو حوالي ثمانية في المئة من إجمالي الإنتاج.

فيما تراجعت أسعار الذهب، و ارتفعت الأسهم ولكن ضعف الدولار حد من المكاسب. ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 في المئة إلى 1910.68 دولارات للأوقية (الأونصة). وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في أسبوعين.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 في المئة أمام منافسيه ما يجعل المعدن الأصفر أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 في المئة إلى 24.26 دولاراً للأوقية وهبط البلاتين 0.3 في المئة إلى 893.97.

