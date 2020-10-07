«زين» تُوفّر الاشتراطات الصحية بجامعة الكويت لمواجهة «كورونا»

مال وأعمال

أعلنت «زين» عن تزويدها لصالة القبول والتسجيل بجامعة الكويت في الحرم الجامعي بمنطقة الشويخ بمجموعة من الاشتراطات الصحية المُعتمدة من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار العدوى بمرض «كو?يد-19»، وذلك تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد وبدء فترة القبول والتسجيل، وفي اطار حرصها على المُساهمة بالحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات والعاملين في الهيئتين الادارية والتدريسية بالجامعة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مُبادرتها جاءت استكمالاً للجهود التي بذلتها العام الماضي في تجديد وترميم الصالة بحلّة جديدة كُلياً، والتي أتت حرصاً منها على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة والعاملين في الصالة، حيث تقوم «زين» برعاية وترميم صالة القبول والتسجيل لأكثر من 11 سنة مُتواصلة كجزء من التزامها نحو دعم قطاع التعليم العالي في البلاد، ويستفيد منها أكثر من 14 ألف طالب وطالبة سنوياً.

وبينت «زين» أنها قامت بتزويد صالة القبول والتسجيل بجامعة الكويت في الحرم الجامعي بمنطقة الشويخ بعدد من الاشتراطات الصحية المُعتمدة من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار العدوى بمرض «كو?يد-19»، والتي تشمل اللافتات واللوحات الارشادية بالاجراءات الصحية الواجب اتباعها، بالاضافة الى المُلصقات الأرضية لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتركيب الحواجز الشفافة للفصل بين المُراجعين والطلبة وموظفي الصالة بشكل آمن أثناء اجراء المُعاملات مع امكانية مرور الصوت بكل انسيابية، واغلاق بعض المقاعد داخل الصالة لضمان ترك مسافة كافية بين الطلبة عند الجلوس والانتظار.

وأضافت الشركة أن هذه المبادرة أتت في ظل جهودها المُستمرة ضمن استراتيجيتها الرامية الى دعم المنظومة التعليمية في الدولة، والتي تضعها على رأس أولوياتها، حيث تحرص «زين» على التعاون الفعّال مع مُختلف الجهات والمؤسسات التعليمية في الدولة من القطاعين العام والخاص لدعم قطاعي التعليم والشباب والمُضي قُدماً في اعداد قيادات وطنية قادرة على استكمال مسيرة التطور والنهضة.

وأكدت «زينى» أنها حرصت على التعاون مع عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت لاعادة ترميم صالة القبول والتسجيل بالكامل العام الماضي، وتجهيزها بالأثاث والمعدات اللازمة، وذلك لاستقبال الطلبة والطالبات على مدار العام خلال فترة اعتماد القبول وتسجيل الطلاب المستجدين، حيث حرصت الشركة على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة والعاملين في الصالة عند انجاز معاملاتهم واستكمال اجراءاتهم، ما سينعكس ايجابياً على تحصيلهم الأكاديمي.

وتؤمن الشركة بضرورة دور القطاع الخاص في دعم المنظومة التعليمية وتبنّي مستقبل الشباب الكويتي، حيث تعتمد من خلال مشاركتها ودعمها للعديد من الفعاليات التعليمية كالمعارض الوظيفية على جذب الكفاءات الوطنية القادرة على اثراء آلية ومنظومة العمل، فالشركة تؤكّد على أهمية قطاع التعليم، وتعتبره من القطاعات الهامة التي تلعب دوراً محورياً في مسيرة التنمية.

