الرشيدي: القطاع الخاص جاهز للمساهمة في نهضة الكويت

مال وأعمال

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ترايب عبدالرحمن الرشيدي عن أصدق التمنيات بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في الكويت، سائلاً الله عز وجل أن يوفق سموه وأن يسدده على دروب الخير خطاه لقيادة مسيرة التنمية الشاملة في دولتنا الحبيبة.

وقال الرشيدي أن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد هو خير خلف لخير سلف، داعياً المولى أن ترسخ مكانة الكويت شامخة بين بلدان العالم لتظل منارة سياسية واقتصادية وانسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدة للتنمية.

وأضاف الرشيدي: «واثقون من رغبة صاحب السمو في ادارة دفة السفينة نحو مستقبل أكثر اشراقاً وعزة ورفعة لوطننا العزيز وأبنائه المخلصين، ونحن بدورنا بالقطاع الخاص سنكون جاهزين الى أي نداء يعزز من مكانة الكويت في دول العالم، فسموه سياسي محنك قادر على ادارة الكويت والنهوض بها، ونحن مستعدون لتلبية توجيهاته الرشيدة على درب المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب ثراه». وذكر الرشيدي أن جميع المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعول كثيراً على اهتمام سموه الكبير للشباب أصحاب المشاريع والمبادرات على العمل في القطاع الخاص من خلال تمويل والاستثمار في المشروعات الصغيرة في مختلف المجالات بهدف دفع عجلة التنمية في البلاد، متمنياً مزيداً من الاهتمام لأصحاب المشاريع الصغيرة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها أغلب المشاريع من مشاكل نتيجة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا من خلال الدعم والأخذ بيدهم وتذليل كل الصعوبات التي يواجهونها من اجل استمراراهم في أعمالهم والنهوض باقتصادنا.

