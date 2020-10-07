«كابيتال إنتليجنس» ثبَّتت تصنيفات «المنار»

مال وأعمال

قالت شركة المنار للتمويل والاجارة ان وكالة التصنيف الائتماني «كابيتال انتليجنس» قامت بتثبيت تصنيف الشركة طويل وقصير الأجل عند (BB) و(B) على التوالي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الوكالة قامت بتغيير النظرة المستقبلية لـ«المنار» من (مستقرة) الى (سلبية)، وذلك يعود الى التدهور الرئيسي للبيئة التشغيلية بسبب جائحة كورونا (كوفيد- 19) وتأثيرها على جودة الأصول والأرباح.

وأفادت بأن تقرير الوكالة أشار الى عناصر القوة الائتمانية للشركة ومن أبرزها: قدرة مريحة على خدمة الدين، وضع سيولة مريح مدعوم من جانب التحصيل ومديني التمويل، ورسملة مناسبة للميزانية العمومية. أما أبرز عناصر التحدي الائتماني، بحسب تقرير الوكالة، فتتمثل في: الميزانية العمومية الصغيرة للشركة، الحصة السوقية المتواضعة في سوق التمويل الاستهلاكي في الكويت، مصادر التمويل المحدودة والمركزة، والخسارة التي حققتها «المنار» بالنصف الأول من 2020. من ناحية أخرى، قالت «المنار» في افصاح مُستقل للبورصة ان الرئيس التنفيذي بالتكليف للشركة منير عمر أفيوني، قد تقدم باستقالته وذلك لرغبته بالتفرغ لأعماله الخاصة، موضحة بأن آخر يوم عمل له في الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

وقالت «المنار» في افصاح ثالث، ان العمومية غير العادية المؤجلة للشركة سوف تنعقد يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الحالي، وذلك في مقر الشركة في تمام الساعة 11 صباحاً.

