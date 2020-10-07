تداعيات «كورونا» اقتصادياً.. خسائر وديون وتقشّف وخطط إنقاذ

مال وأعمال

لا تزال تداعيات كورونا اقتصادياً تتوالى فصولاً مع اتساع دائرة انتشار جائحة هذا الفيروس القاتل، حيث تتراكم جبال الديون والخسائر، وتتخذ الحكومات والشركات تدابير تقشفية صارمة، وتبادر الدول الى ضخ المليارات في مخططات انقاذ لوقف نزيف الخسائر.

وأظهر مسح تعثر التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر بسبب تراجع قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد التكتل نتيجة لاعادة فرض بعض القيود على الأنشطة للحيلولة دون انتشار جديد لفيروس كورونا، علماً أن من شأن ارتفاع معدلات العدوى في المنطقة، وهو ما خلص استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي الى أنه أكبر تهديد للتعافي، اثارة قلق صناع السياسات الذين يحدوهم الأمل في أن اقتصاد التكتل يتعافى بعد انكماش تاريخي بلغ 11.8 في المئة في الربع الثاني من العام.

ولدعم الاقتصاد، يعتزم البنك المركزي الأوروبي شراء أصول اضافية مرتبطة بالجائحة بقيمة 1.35 تريليون يورو، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن صندوق للتعافي حجمه 750 مليار يورو من المقرر اطلاقه العام المقبل. لكن هذا لم يمنع هبوط القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، الى 50.4 في سبتمبر من 51.9 في أغسطس، ليقترب من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وجاء التراجع تحت تأثير نزول مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الاجمالي، والذي هبط الى 48 من 50.5 في أغسطس، وان كان هذا أفضل قليلاً من تقدير أولي عند 47.6.

وفي ألمانيا، أظهر مسح أن قطاع الخدمات لم يشهد نمواً في سبتمبر، لكن قوة قطاع الصناعات التحويلية ساعدت القطاع الخاص في أكبر اقتصاد في أوروبا في أن يظل على مسار يؤدي الى تعاف متين في الربع الثالث. ونزلت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات الى 50.6 من 52.5 في الشهر السابق.

أما في بريطانيا، فقد أظهر مسح كبير أن اقتصاد البلاد أثبت الشهر الماضي أنه أكثر متانة مما كان يعتقد في البداية بالرغم من تشديد اجراءات العزل العام وتوقف اعانة حكومية مؤقتة لأنشطة مثل المطاعم والحانات. وهبط مؤشر آي.اتش.اس ماركت/سي.آي.بي.اس لمديري المشتريات بقطاع الخدمات، الذي لا يشمل تجارة التجزئة، الى 56.1 في سبتمبر من ذروة 5 سنوات مسجلة في أغسطس عند 58.8، لكن التراجع كان أقل من تقدير قراءة أولية عند 55.1.

ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يشمل بيانات الصناعة التحويلية الصادرة الأسبوع الماضي، الى 56.5 من أعلى مستوى في ست سنوات المسجل في أغسطس عند 59.1، وهو أيضا تراجع أقل منه في قراءة أولية.

تراجع المعنويات

وأظهر مسح تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في أكتوبر، وهو ما يوقف سلسلة خمسة أشهر متتالية من التحسن، وذلك في مؤشر على المخاوف حيال تزايد وتيرة حالات الاصابة بفيروس كورونا. ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو الى -8.3 من -8.0 في سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع توقعات لرويترز لقراءة عند -9.5.

وارتفع مؤشر الوضع الراهن الى -0.32 من -0.33 في الشهر السابق، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس حين فرضت ألمانيا اجراءات عزل وقيوداً اجتماعية لابطاء وتيرة انتشار كوفيد-19. وتراجع مؤشر التوقعات الى 18.8 من 20.8، وهو أقل مستوى منذ مايو، في مؤشر على القلق حيال تنام محتمل للاصابات خلال أشهر الشتاء.

