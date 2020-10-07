إخفاقات بالمليارات

مال وأعمال

في المملكة المتحدة، كشفت تقديرات حديثة لـ”بيكر ماكينزي” عن أن بريطانيا قد تتكبد خسائر بمليارات الدولارات سنوياً لمدة عقد من الزمان بسبب جائحة “كورونا” والاخفاق في التوصل الى اتفاق للبريكست مع الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة “رويترز».

وبحسب التقرير، فان الناتج المحلي الاجمالي للمملكة المتحدة قد يتكبد خسائر بقيمة 134 مليار استرليني (174 مليار دولار) سنوياً على مدار 10 سنوات بسبب “بريكست” وجائحة كورونا. وأوضح أن جائحة كورونا ستخفض الناتج المحلي الاجمالي لبريطانيا بنسبة 2.2 في المئة أدنى المستويات المتوقعة قبل تفشي الفيروس، كما أن خروجها من الاتحاد الأوروبي حتى مع وجود صفقة تجارية من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.1 في المئة على المدى الطويل مقارنة بالسيناريو الافتراضي الذي يشير الى استمرارها في التكتل الموحد. أما في حالة أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فان الناتج المحلي الاجمالي سيتراجع 3.9 % في المئة على المدى الطويل.

