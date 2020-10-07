مليار دينار صفقات الشراء للبورصة بنهاية سبتمبر

مال وأعمال

حققت صفقات الشراء في بورصة الكويت ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية شهر سبتمبر، مقارنة بشهر أغسطس، متجاوزة حاجز المليار دينار، حيث سجلت صفقات الشراء 1.029 مليار دينار مقابل 692 مليون دينار بنهاية شهر أغسطس وبارتفاع قدره 400 مليون دينار.

وفي السياق ذاته، نشاط غير طبيعي شهدته حسابات بورصة الكويت خلال 3 أشهر الأخيرة من العام الحالي، حيث كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع كبير لم تشهده الحسابات النشطة في بورصة الكويت منذ سنوات محققة نمواً قدره 196 في المئة، من مستوى 11 ألف حساب بنهاية يوليو إلى 23.7 ألف حساب نشط بنهاية سبتمبر الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن شركة البورصة لشهر سبتمبر، فقد ارتفت الحسابات النشطة إلى 32.7 ألف حساب تمثل 8 في المئة من إجمالي حسابات السوق البالغة 401 ألف حساب.

وفي المقابل، تراجعت وتيرة الحسابات الخاملة في السوق من 386 ألف إلى 368 ألف بتراجع قدره 18 ألف حساب وهي نسبة تراجع لم تسجلها أرقام حسابات البورصة خلال الفترة الماضية.

وأشارت مصادر معنية لـ «النهار» إلى أن الارتفاع الكبير في حجم وقيمة التداول يعود وبشكل رئيس إلى استقرار الأوضاع السياسية ووضوحها لدى المستثمرين، بالإضافة إلى التوجهات الحكومية الرامية لاحداث طفرة غير مسبوقة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد السلبية على الأوضاع الاقتصادية.

وأبدت المصادر تفاؤلها بأن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالي ارتفاعات كبيرة، خاصة مع التوقعات بظهور اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وإنهاء معاناة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين التي عززت من أداء السوق وجعلته من بين الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتي يضاف إليها السعي لتطوير أداء السوق وإضافة المزيد من المنتجات والأدوات التي يحتاج إليها المستثمرين.

كما كان لإدراج شركة البورصة الأثر الأكبر في تحسين وتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز دوره على المدى البعيد.

