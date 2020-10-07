277 مليون دينار مكاسب مؤشرات السوق مع ارتفاع السيولة 17 %

مال وأعمال

سيطر اللون الاخضر على البورصة في ثالث جلسات الأسبوع مع دخول سيولة على الاسهم القيادية وخاصة اسهم البنوك والاتصالات مما ساهم في تحقيق مكاسب سوقية بلغت نحو 277 مليون دينار وبنحو 0.85 في المئة من 32.493 مليار دينار في نهاية جلسة الإثنين إلى 32.77 مليار دينار

وتصاعدت وتيرة التداولات لترتفع أحجام التداول بنحو 14.7 في المئة عن الجلسة السابقة لتصل إلى 393 مليون سهم مقابل 342.5 مليون سهم بجلسة الاثنين، وذلك عبر 13.8 ألف صفقة لعدد 130 شركة بقيمة إجمالية تجاوزت 63.8 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنسبة 17.5 في المئة مقارنة مع الجلسة السابقة التي بلغت فيها 54.3 مليون دينار.

وصعد المؤشر العام للبورصة بنحو 0.85 في المئة وبـ 48 نقطة ليرتفع من 5597.5 نقطة إلى 5645.54 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنحو 24 نقاط وبنسبة 0.55 في المئة من 4375.8 نقطة إلى 4399.91 نقطة، وصعد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.44 في المئة وبنحو 19.75 نقطة من 4421.04 نقطة إلى 4440.79 نقطة.

وواصلت البوصة الارتفاع الجماعي الذي بدأته من بداية الأسبوع، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96 في المئة وبنحو 59.7 نقطة ليرتفع من 6212.33 نقطة إلى 6272.01 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع مع الزخم والتداولات الكثيفة على الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم قطاع البنوك. وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.96 في المئة وبقيمة 234 مليون دينار من 24.3 مليار دينار إلى 24.53 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 131.5 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 20 شركة عبر 6.9 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 89.6 مليون دينار.

وارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 44 ملايين دينار من 8.192 مليارات دينار إلى 8.236 مليارات دينار، حيث تم تداول 261.46 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 110 شركة عبر 6.5 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 4.17 في المئة، والمواد الاساسية بنمو 1.95 في المئة، والنفط والغاز بنسبة 1.86 في المئة، فيما تراجعت مؤشرات قطاعين فقط وهما التأمين بنسبة 0.73 في المئة، والمنافع بواقع 0.61 في المئة.

وجاء سهم «بيت الطاقة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 24.65 في المئة، تلاه سهم «النخيل» بنسبة 20.9 في المئة، ثم سهم «تجارة» بنسبة 19.75 في المئة، بينما تصدر سهم «فيوتشر كيد» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.75 في المئة، تلاه سهم «امتيازات» بنسبة 5.22 في المئة.

