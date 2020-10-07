«بوبيان» وقع اتفاقية تعاون مع «FinFirst»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة FinFirst Capital المتخصصة في تقديم خدمات التقنية المالية والتي طرحت أخيراً تطبيق FinFirst للخدمات المالية وذلك في إطار استراتيجية البنك للتعاون مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية لتقديم أفضل الخدمات.

وبهذه المناسبة قال مساعد المدير العام ورئيس الابتكار والشراكات حمد الفوزان إن اتفاقية الشراكة مع تطبيق FinFirst تتماشى مع استراتيجية البنك في الاستثمار في تطورات الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات التى تساند نمو هذه الصناعة، منوهاً إلى أن هذه الشراكة ستسمح لـ «بوبيان» بمواكبة آخر التطورات في مجال التكنولوجيا المالية وذلك لتحفيز بيئة الاعمال ودعم المشاريع والشركات الناشئة المتطلعة للخدمات المصرفية الرقمية. وأضاف الفوزان ان إدارة بنك بوبيان رأت منذ البداية الطفرة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية الرقمية Fintech ما استلزم اتخاذ خطوات استباقية للاستثمار في هذا المجال وذلك لاستيعاب التطورات الجديدة في اسواق الخدمات الرقمية خاصة مع اتجاه العديد من المؤسسات للتحول الرقمي الشامل في خدماتها في ظل التطورات التي شهدها العالم تزامناً مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحيتها اعربت أفراح الحبيل، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة FinFirst Capital عن سعادتها بمثل هذا التعاون مع بنك بوبيان الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بالكويت، حيث يعد تطبيق FinFirst نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية من خلال منح عملاء البنوك الفرصة للوصول الى خدمات البنوك المالية بطريقة موثقة تتسم بالسهولة والسرعة.

وأوضحت الحبيل ان التطبيق يتيح للعملاء العديد من المزايا والخدمات دون فرض اي رسوم عليهم مثل عرض الخدمات التي تقدمها البنوك ومقارنة المنتجات بعضها وبعض وتقديم الطلبات بجانب استكمال إجراءات طلب الخدمات المصرفية بشكل متكامل. حيث يقوم العملاء بالتسجيل في التطبيق ثم انشاء طلب تمويل ويقوم التطبيق بعرض خدمات التمويل المطابقة لطلب العميل.

