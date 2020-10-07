«اتحاد المصارف» يشارك في مؤتمر «Future Tech Event»

مال وأعمال

أعلن اتحاد مصارف الكويت عن المشاركة ورعاية مؤتمر«Future Tech Event» أول معرض وقمة افتراضية في سلطنة عمان، والذي سيعقد اليوم وغداً 07- 08 أكتوبر الحالي.

وبهذه المناسبة قالت مدير العلاقات العامة بالاتحاد شيخة العيسى إن المؤتمر سيعرض أحدث المنتجات والخدمات الذكية والمتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولجميع القطاعات الأخرى، موضحة ان المؤتمر سيعرض مميزات تفاعلية مثيرة وحلول مبتكرة من قبل كبار المطورين والمصنعين وتجار التجزئة والعلامات التجارية في السوق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضافت العيسى في بيان صحافي أن المؤتمر سيركز على مناقشة عدد كبير من الاساليب والاطر الحديثة التي تتعلق بالتكنولوجيا المالية ووسائل الدفع والتعامل الالكتروني، مشيرة الى حرض المؤتمر على مناقشة المشاركون ونشر الوعي الثقافي حول أحدث اتجاهات السوق والطرق التي يمكنهم من خلالها التكيف مع متطلبات الثورة الرقمية والتكنولوجية.

وشددت على حرص الاتحاد في المشاركة ورعاية المؤتمر، نظرا لاهميته التي تتزامن مع مواكبة أحدث وآخر التطورات والمستجدات في مجال التقنيات المالية الحديثة لأهميتها بالنسبة لأعمال البنوك وعملياتها والتي تمتاز بالسرعة الفائقة والدقة وقلة الكلفة.

وذكرت العيسى ان المؤتمر سيشهد مشاركة ممثل لجنة التقنيات المالية الحديثة باتحاد مصارف الكويت ورئيس الابتكارات والشراكات في بنك بوبيان حمد الفوزان متحدثاً عن دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي مع التركيز على منطقة دول الخليج العربي.

وأوضحت أن حمد الفوزان سوف يتطرق خلال المناقشات الى طرح محتوى أبحاث وتقارير عن التكنولوجيا المالية والشمول المالي التي تخص المنطقة، لافتة الى أن تلك التقارير أُعدت من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاشتراك مع بنك التسويات الدولية،إضافة الى مناقشة العديد من المنتجات والأساليب التي تتخذ من التكنولوجيا المالية وسيلة إلى تعزيز الشمول المالي في المنطقة.

