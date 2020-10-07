«بيتك»: عالم من المزايا الحصرية عبر بطاقة فيزا «Signature» الائتمانية

مال وأعمال

يوفر بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بطاقة فيزا Signature الائتمانية التي تقدم باقة فريدة للتمتع بتجربة عالم من المزايا الحصرية، والرفاهية والأمان عند استخدامها، حيث تم اختيار المزايا بعناية ودقة لتلائم نمط الحياة الخاصة للعملاء. ومن أبرز المميزات التي تقدمها بطاقة «بيتك» فيزا Signature الائتمانية، ميزة الاسترجاع النقدي حتى 6% من قيمة المشتريات شهريا، حسب الشروط والأحكام الموضحة على موقع «بيتك» الالكتروني. وتمنح بطاقة «بيتك» فيزا Signature الائتمانية حامليها، باقة متنوعة من الامتيازات في مكافأة السفر، والطعام، والتسوق، وخدمة المساعد الشخصي وخدمة الحماية حتى ينعم العميل بأعلى مستويات الراحة والأمان. وبإمكان حاملي البطاقة الاستمتاع بالدخول المجاني اللامحدود إلى أكثر من 1100 قاعة تشريفات في المطارات حول العالم، حيث يقوم العميل بتقديم بطاقته في القاعة المشاركة في برنامج «LoungeKey» ويستمتع بالدخول المجاني. وتقدم البطاقة تأمين سفر شامل للعملاء ولكل فرد من أفراد العائلة عند السفر خارج الكويت، مع تغطية تأمين تصل حتى 500 ألف دولار. كما يستمتع العميل بقيمة لا مثيل لها في أكثر من 900 مكان راق حول العالم، مع مجموعة فنادق فيزا الفاخرة، بالإضافة الى أرقى العروض والخصومات المذهلة حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بطاقة «بيتك» فيزا Signature الائتمانية بأنها مدعومة بتقنية الشريحة الذكية، بالإضافة إلى تقنية عدم التلامس (فيزا باي ويف) لتمكن العملاء من القيام بالدفع للعمليات الشرائية بكل سهولة وأمان، مع ميزات الأمان المتقدمة بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية بهذا الشأن، وهو ما يتماشى مع استراتيجية «بيتك» التي تركز على تبني التكنولوجيا والابتكار وتوظيفهما في طرح خدمات ومنتجات عصرية تسهم في تعزيز خدمة العميل.