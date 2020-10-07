النفط ارتفع 5 % في 3 جلسات

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% عند تسوية التعاملات، ليكون أول صعود في ثلاث جلسات مع تجاوز خام «نايمكس» حاجز 39 دولاراً بفعل مخاوف من تضرر مصافي التكرير من عاصفة تتكون في خليج المكسيك فيما استمد المشترون بعض الطمأنينة من عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بعد علاجه من مرض «كوفيد-19» في المستشفى.

وزادت الأسعار على نحو طفيف بعد المكاسب التي حققتها ، عندما صعدت بأكثر من 5%، بعد أن هدأ إعلان ترامب عودته إلى البيت الأبيض قلق المشترين وكذلك بفضل آمال بشأن اتفاق على حزمة تحفيز أميركية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وتراجعت أسعار النفط بشدة بعد دخول ترمب المستشفى يوم الجمعة، حيث سادت حالة من الضبابية بين المستثمرين القلقين بشأن ما سوف يحدث في الولايات المتحدة التي تترقب انتخابات رئاسة في الثالث من نوفمبر. لكن مع تبدد هذه الضبابية، سادت السوق مخاوف بشأن المعروض بعد إضراب عمال آخذ في الانتشار في النرويج تسبب في إغلاق ستة حقول نفط وغاز بحرية وإخلاء منصات نفط في خليج المكسيك حيث تتجه العاصفة الاستوائية دلتا صوب سواحل لويزيانا وفلوريدا.

في غضون ذلك، نمت الآمال بشأن حزمة دعم اقتصادي يوافق عليها الحزبان الديموقراطي والجمهوري، حيث تحدثت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين أول من أمس الاثنين ويستعدان لمحادثات جديدة اليوم الثلاثاء في ظل جهود التوصل لحل وسط بشأن التشريع المرتقب.

وتأثرت أسعار الخام إيجاباً من إضراب عمال النفط في النرويج، وهو ما يتوقع أن يؤدي لخفض الإنتاج في البلاد بنحو 8% بالنظر إلى إغلاق 6 حقول بحرية للنفط والغاز الطبيعي.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام «برنت» القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 5.1% أو 2.02 دولار، مسجلاً 41.29 دولاراً للبرميل.

وارتفع سعر العقود المستقبلية لخام «نايمكس» تسليم شهر نوفمبر بنحو 5.9% ما يوازي 2.17 دولار ليصل إلى 39.22 دولار للبرميل. وخلال تعاملات ، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو نحو 0.9%، إلى 39.58 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.6% إلى 41.54 دولاراً للبرميل.

