قطر فتحت باب التملك للأجانب بشروط

مال وأعمال

حدد قرار مجلس الوزراء القطري المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

ويمكّن القرار غير القطريين من تملك العقارات بشكل حر في تسع مناطق داخل العاصمة الدوحة ، وحق الانتفاع لمدة 99 عاما في 16 منطقة.

كما أجاز القرار لغير القطريين من الافراد و الشركات تملك وحدة مفرزة في المجمعات السكنية، و المكاتب والمحلات التجارية في المولات التجارية في كامل مناطق الدولة. كما يسهل القرار لمالك العقار إجراءات الحصول على الإقامة و افراد أسرته طيلة فترة تملكه للعقار وبدون مستقدم ( كفيل ) شرط أن لا تقل قيمة العقار عن 730.000 ريال قطري ما يعادل 200.000 دولار أميركي.

كما يحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3.650.000 ملايين ريال قطري، ما يعادل (1.000.000دولار) على كامل مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.

