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مال وأعمال

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اليورو خفض مشتريات الديون الإيطالية والإسبانية


أظهرت بيانات أن البنك المركزي الأوروبي اشترى ديونًا حكومية ايطالية واسبانية أقل في الشهرين الماضيين حيث ظل ضغط السوق على كلا البلدين المثقل بالديون منخفضًا على الرغم من عودة ظهور حالات كوفيد- 19.
وأظهرت البيانات أن المركزي الأوروبي اشترى 26.8 مليار يورو من سندات القطاع العام الايطالية و 18.7 مليار يورو من ديون الحكومة الاسبانية من خلال برامج التحفيز في أغسطس وسبتمبر، وهي قيمة أقل بقليل من حصصهم. وفي المجمل، اشترى المركزي الأوروبي ما قيمته 126.8 مليار يورو من ديون منطقة اليورو بموجب برنامج الشراء الطارئ للجائحة في الشهرين الماضيين، بالاضافة الى 38.3 مليار يورو في اطار برنامجه من مشتريات القطاع العام.


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