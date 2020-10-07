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مال وأعمال

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ارتفاع الطلبيات الصناعية الألمانية


أظهرت بيانات أن طلبيات السلع الصناعية الألمانية زادت 4.5 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، في دفعة لآمال انتعاش أكبر اقتصاد بأوروبا بقوة في الربع الثالث من صدمة فيروس كورونا. وتأتي الزيادة مقارنة مع توقع لرويترز بارتفاع 2.6 في المئة، وتشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدما في سبيل عودته إلى مستويات ما قبل الأزمة. وكشفت أرقام من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات المحلية زادت 1.7 في المئة على أساس شهري بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 6.5 في المئة.
وقال المكتب إن كمية الطلبات تقل 3.6 بالمئة مقارنة مع المسجل في فبراير، قبل فرض إجراءات العزل العام لإبطاء انتشار فيروس كورونا.


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