الدولار يضعف وآمال التحفيز الأميركي تقود للمخاطرة

مال وأعمال

هبط الدولار أمام معظم العملات مع تنامي التفاؤل بتوصل مشرعين أميركيين لاتفاق على حزمة تحفيز جديدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ما قلص الطلب على أصول أكثر آمنا. كما تحسن الإقبال على المخاطرة بعد مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستشفى عائدا للبيت الأبيض عقب علاجه من «كوفيد-19» وهو تطور يُعتبر أنه يحد من الضبابية السياسية على المدى القريب. ولكن يُنظر لتقدم جو بايدن منافس ترامب على الرئاسة في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الشهر المقبل كعامل سلبي للعملة الأميركية. وقال لي هاردمان محلل العملة في إم.يو. إف.جي» تزايد احتمال» موجة زرقاء «(سيطرة الديموقراطيين على البيت الأبيض والكونجرس) سيفتح الباب أمام التحفيز المالي الذي تحتاجه البلاد بشدة وهو تطور محل ترحيب بالنسبة للأصول عالية المخاطر ولكنه قد يقوض الدولار». ونزل مؤشر يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات قليلا إلى 93.39. وكان قد هبط 1.2 في المئة من أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في نهاية سبتمبر على عكس أسواق الأسهم الأميركية التي ارتفعت. وزاد اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1792 دولار، كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.1 في المئة إلي 1.2991 دولار. وهبط الدولار 0.1 في المئة مقابل العملة اليابانية إلى 105.65 ينات.