«عاهدت نفسي» جديد الفنانة المغربية هند سداسي

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أصدرت الفنانة المغربية هند سداسي، أحدث أعمالها الغنائية التي اختارت لها عنوان «عاهدت نفسي»، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة «لايف ستايلز ستوديوز» على اليوتيوب. الأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما جرى تصوير هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب بدبي تحت ادارة المخرج اللبناني عادل سرحان.

وأطلّت ملكة جمال المغرب العربي لعام 2016، هند سداسي، من خلال هذا العمل الرومانسي بلوكات مختلفة، وذلك في اطار مشاهد الكليب، الذي تدور قصته حول استرجاع شريط ذكريات الحب التي جمعتها بشريك حياتها.

يشار الى أن سداسي، كانت قد طرحت قبل حوالي 8 أشهر عملاً غنائياً بعنوان «القلب ومايريد»، وهو العمل المغربي الذي تعاونت من خلاله مع الشاعر والملحن أنس العراقي، وصورته على طريقة الفيديو كليب رفقة المخرج محمد علي لعويني.

