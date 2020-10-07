الياسي: أخذنا على عاتقنا تقديم الأعمال الشعبية الإماراتية

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يحضِّر الفنان حبيب الياسي خلال هذه الفترة عددا من الأغنيات سواء وطنية أو جماهيرية، عاطفية وغيرها، ويستمع بشكل مستمر لعدد من الشعراء والملحنين للوقوف على الأفضل لتقديمه الفترة المقبلة، كما يواصل الآن تسجيل أغنية جديدة بعنوان «رمز السلام» من كلمات سعود المصعبي، ألحان وتوزيع ابراهيم السويدي، واشراف عام علي الياسي، شركة اتش برودكشن للانتاج الفني.

وصرح الياسي قائلا: نتبع في شركة «اتش برودكشن» هذه الفترة سياسة جديدة، من خلال ضخ عدد من الأغنيات كل فترة، منها الوطني والرومانسي، والسريع، وغيرها من الأنواع، وستزداد تلك الأعمال خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، وأخذنا على عاتقنا أيضاً تقديم الأعمال الشعبية التي تظهر ثقافتنا وموروثنا الاماراتي الذي بدأ البعض في اهماله والاتجاه للأعمال الحديثة.

ويضيف الياسي: الى جانب هذا نحاول جاهدين أيضاً خلال الفترة المقبلة مع المنتج علي الياسي، البحث عن مواهب جديدة لتنضم الى الشركة، وعمل دويتوهات معهم، وهذا ما بدأته شركة «اتش برودكشن» منذ فترة وستستمر عليه خلال الأشهر المقبلة بشكل أكثر مما بدأت.

وعن ظهوره المتقطع اجاب قائلا: هي ظروف خاصة جداً أعيشها ولا أستطيع أن أقول إلا أنها أزمة وستمضي وأكون أقرب الى جمهوري أكثر من أي وقت مضى.

وبسؤاله عما اذا ما تم العرض عليه المشاركة في الدراما قال: عرض علي كثيراً التمثيل في الدراما الخليجية لكني أبحث عن دور يناسبني ويضيف لي ولا أفكر في التمثيل لمجرد خوض التجربة ولدي دور في مسلسل خليجي سيتم تصويره لرمضان المقبل، ولكني سأدرس العرض واقرأ النص بتأنٍ وبعدها أقرر. وبسؤاله عما اذا كان عمل المطرب متعبا اجاب قائلا: المطرب المجتهد يجب عليه أن يسمع كثيراً وينتقي الكلمات والألحان والموزعين، وأيضاً مهندس الصوت بدقة تامة كما يجب على الفنان الارتحال والتنقل بين القاهرة، وتركيا، والكويت ليختار الوقت المناسب للطرح ووضع خطة الحملة الاعلامية. لهذا عمل المطرب متعب، وشركات الانتاج باتت شبه معدومة، لأنها تعتمد على الربحية فقط وهذا من حقهم.

