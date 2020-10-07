كلينت إيستوود يعود للسينما في عمر الـ 90

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يستعد الممثل والمخرج الأميركي كلينت ايستوود البالغ من العمر 90 عاما، لاخراج فيلم جديد بعنوان «كراي ماتشو»، سيشارك فيه أيضا بدور تمثيلي. وكان اخر أعمال كلينت ايستوود، فيلم «ذا ميل» في عام 2018، والذي لعب بطولته، حيث كانت تدور أحداثه عن رجل عجوز تحول لمهرب مخدرات وأسلحة أسطوري. وكشفت احد المصادر أن تواريخ انطلاق تصوير الفيلم، أو بدء العرض في السينما مازالت غير معروفة، الا أن كلينت بدأ استكشاف مواقع للتصوير. وسيكون الفيلم الجديد من انتاج شركة «وارنر بروس»، حيث لم يحصل حتى الان على موافقة الجهة المنتجة.

تدور قصة الفيلم حول نجم سابق في رياضة الروديو ومربي خيل حاليا، يوافق على مهمة أوكلها اليه أحد مدرائه السابقين وتقضي بالتوجه الى المكسيك لخطف ابن هذا الأخير المقيم مع والدته المدمنة على الكحول.

