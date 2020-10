بعد الترويج لفيلمه.. جوني ديب يغادر سويسرا على متن طائرة خاصة

إضاءات

غادر النجم الهوليودي جوني ديب، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، مدينة زيورخ السويسرية، في اتجاه العودة للولايات المتحدة الأمريكية.

وتواجد جوني ديب، في مطار زيورخ للمغادرة على متن طائرة خاصة، عقب مشاركته في مهرجان المدينة السويسرية الدولي السينمائي.

وتأتي مشاركة جوني ديب في المهرجان، كجزء من حملة الدعاية لفيلمه الجديد «Crock of Gold».

ويعد فيلم «Crock of Gold» من انتاج جوني ديب، ويدور حول المغني الرئيسي وكاتب الأغاني شين ماكجوان عضو فرقة The Pogues.

وسبق لجوني ديب، أن شارك في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، في مهرجان سان سباستيان السينمائي في اسبانيا، للترويج لفليمه الجديد «Crock of Gold».

وظهر جوني ديب في المطار، باطلالة شبابية كما هو معتاد بالنسبة له، من خلال ارتدائه بنطلون جينز وحذاء «كاجوال»، ولكنه لم يلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، أو ارتداء القناع الطبي الواقي من فيروس كورونا.