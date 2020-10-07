شيري عادل في صورة مبهجة وفيلم جديد

إضاءات

نشرت الفنانة شيري عادل صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وكانت ترتدي فستانا ذا لون أبيض منقوش، وظهرت وسط مجموعة من الورود، اضافة الى ان الفستان عليه رسومات خاصة بالورود والزهور. وعلى جانب آخر رشحت الفنانة شيري عادل لبطولة فيلم «باب السما»، الذي يقوم بتأليفه أحمد الملواني، ويتولى اخراجه محمود كامل، ويشارك في بطولته كل من الفنانين، شريف سلامة، وهاني عادل، وميدو عادل، وأبدت شيري موافقة مبدئية لخوض بطولة العمل، ولكنها لم تتعاقد حتى كتابة هذه السطور في انتظار انتهاء المؤلف أحمد الملواني من السيناريو بالكامل. يذكر ان الفنانة شيري عادل أطلت على جمهورها مؤخرا من خلال حكاية «أمر شخصي»، التي عرضت ضمن حكايات مسلسل «الا أنا»، وشاركها بطولتها كل من الفنانين، ميدو عادل، ونهال عنبر، وايهاب فهمى، وجمال عبد الناصر، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، واخراج محمود كامل.