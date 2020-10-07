«نتفليكس» طرحت بثاً لـ «ما وراء الطبيعة»

إضاءات

أفرجت منصة «نتفليكس العالمية للبث التدفقي عن الاعلان التشويقي الأوّل لانتاجها الأصلي المصري «ما وراء الطبيعة» (Paranormal)، معلنةً أنّ جمهورها سيتمكّن من متابعة هذا العمل المستوحى من سلسلة روايات شهيرة للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق بدءاً من الخامس من (نوفمبر) المقبل

وقع الاختيار على أحمد أمين، ليؤدي شخصية دكتور رفعت اسماعيل الشهيرة في سلسلة «ما وراء الطبيعة». كما يشاركه في بطولة المسلسل، رزان جمال، وآية سماحة، وسما ابراهيم. وهو من اخراج عمرو سلامة.

يذكر أن سلسلة «ما وراء الطبيعة» أحد أشهر أعمال د. أحمد خالد توفيق، التي حظيت بشعبية كبيرة وباعت أكثر من 15 مليون نسخة.

مسلسل «ما وراء الطبيعة» سيتوافر بأكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، فيما سيُدبلج الى لغات عدّة، من بينها الانكليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية وغيرها.

