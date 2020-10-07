تأجيل «ليلة الأغنية القطرية» حداداً على سمو الشيخ صباح الأحمد

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أعلنت وزارة الثقافة والرياضة القطرية تأجيل حفل ليلة الأغنية القطرية الذي كان من المزمع تنظيمه يومي 10 و11 أكتوبر الحالي وقالت الوزارة وفق حسابها الرسمي على تويتر نظرا لوفاة المغفور له باذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فقد قررت الوزارة تأجيل الحفل وأضافت أنه سيتم تحديد الموعد المناسب لاقامة ليلة الأغنية القطرية لاحقاً. وسبق ان تم الاعلان عن موعد النسخة الثانية من ليلة الأغنية القطرية بمشاركة نخبة من الفنانين المواطنين على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وسبق أن ذكرت الوزارة أن هذه الاحتفالية ستقام نسختها الثانية تحت شعار «محتار يا بلادي شهد يلج». وتأتي تلك النسخة لتشكل رحلة تجمع بين ألحان عابرة للزمن وأصالة راسخة، على نحو ما تعكسه الأعمال الغنائية التي سيقدمها مطربو هذه الليلة، الذين سيقدمون أجمل الأغاني وأعذب الألحان المحلية، احتفاءً بالأغنية المحلية، الأمر الذي يعكس أن هذه الاحتفالية منصة لاكتشاف المواهب الشابة ودعمها.