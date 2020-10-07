غادة عبد الرازق تثير الجدل بملامحها الجديدة

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أثارت النجمة المصرية غادة عبد الرازق، حالة من الجدل، بعدما شاركت جمهورها بصورة جديدة، ظهرت من خلالها بملامح متغيرة.

ونشرت غادة، صورتها التي استقبلت بسببها تعليقات كثيرة أجمع عليها البعض أن شكلها مختلف تمامًا وتشبه الفنانة السورية كندة علوش والفنانة المصرية حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدويوهات الشهير «انستغرام».

وجاءت تعليقات متابعيها: «فين غادة دي كندة علوش، ايوه فين غادة، قلبتي على حنان مطاوع، الفوتوشوب كتران هالايام، اول ما شفتها ظنيت حنان مطاوع والله ما عرفتها، مين دي».

يُذكر أن غادة كانت قد فاجأت جمهورها باعلان عقد قرانها على هيثم زينتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني «سلطانة المعز»، وصرحت الفنانة انها كانت قد ارتبطت بهيثم من قبل الا أن علاقتهما لم تكتمل، حتى انها انقطعت عن التواصل مع زينتا بعد تصوير مسلسلهما «حكاية حياة»، ليعاودا الحديث منذ عام تقريبا، واتفقا على الزواج مؤخرا وتم عقد القران، وشهد عليه المخرج محمد بكير والمؤلف اياد ابراهيم، كما حرصت الراقصة المصرية دينا على عمل زفة للعروسين في كواليس التصوير.

