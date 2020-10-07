ترامب يعود إلى البيت الأبيض بـ«إخراج هوليوودي»

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واشنطن- الوكالات: عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الاثنين الثلاثاء الى البيت الأبيض اثر قضائه اربعة ايام في المستشفى للعلاج من مرض «كوفيد-19» الذي لم يُشفَ منه بعد ووجه فورا دعوة الى الأميركيين «للخروج» لكن مع «توخي الحذر» واعدا باستئناف حملته الانتخابية قريبا. وفور وصوله الى شرفة البيت الأبيض، وقف الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل، امام عدسات المصورين الذين كانوا بانتظاره في الأسفل ونزع الكمامة الطبية ورفع ابهاميه علامة على النصر وأدى التحية العسكرية.

وكان ترامب خرج من بوابة المستشفى العسكري في بيتيسدا بضاحية واشنطن العاصمة، واضعاً كمامة ومرتديا بزة رسمية بربطة عنق مقلمة وسار بضع خطوات رافعاً ابهامه علامة على النصر ثم استقل سيارة سوداء اقلته الى طوافة «مارين وان» الرئاسية التي نقلته في غضون دقائق معدودات الى البيت الأبيض.

وفي دليل على الاهمية التي اراد ترامب اعطاءها لهذه اللحظة في وقت اثر فيه مرضه على الحملة الانتخابية وتشير استطلاعات الرأي على تقدم منافسه الديموقراطي جو بايدن عليه، نشر حسابه على تويتر شريطي فيديو يظهر احدهما على طريقة هوليوود، وصوله الى البيت الابيض. وقال ترامب رسالته «لاتخافوا منه، ستهزمونه لدينا افضل المعدات الطبية» في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة 210 آلاف وفاة بالمرض وتعتبر الاكثر تضررا بالوباء في العالم. وأضاف ترامب «لا تدعوه يسيطر على حياتكم، اخرجوا، توخوا الحذر». وفي ما خص اصابته شخصياً بالفيروس لفت الرئيس الى انه ربما اكتسب «مناعة» ضد الفيروس وقال «أنا الآن افضل وربما اكون منيعا لا ادري» مشيراً الى انه عندما اصيب بالفيروس «كنت على خط المواجهة الأول، لقد توليت القيادة، بصفتي قائدكم كان لزاماً علي ان افعل ذلك كنت اعلم ان هناك خطراً، ان هناك مخاطرة، لكن لا بأس بهذا». وأقر الرئيس الجمهوري بأنه اثر اصابته بالفيروس «لم اشعر بأنني على ما يرام، وقبل يومين، كان بامكاني ان اخرج (من المستشفى) قبل يومين. لقد شعرت بأنني ممتاز، بأنني افضل مما كنت عليه قبل عشرين عاماً». وتابع ترامب رسالته التطمينية الى مواطنيه قائلاً لهم «لدينا افضل الأدوية في العالم، كل شيء يسير بسرعة، كلها (الأدوية) بصدد المصادقة عليها، واللقاحات آتية بين لحظة وأخرى».

وفي تغريدة على «تويتر» نشرها بينما كان يستعد لمغادرة مركز والتر ريد الطبي كتب ترامب «سأعود الى مسار الحملة قريباً! وسائل الاعلام المضللة لا تنقل الا استطلاعات الرأي المزورة».

لكن الفريق الطبي اكد ان الخروج من المستشفى لايعني العودة الى الوضع الطبيعي. واوضح طبيب الرئيس شون كونلي انه «متفائل بحذر» مشيرا الى ان الاطباء لا يمكنهم ان يؤكدوا انهم مرتاحون تماما للوضع قبل اسبوع.

وقال كونلي ان ترامب «ربما لم يخرج بالكامل من حالة الخطر بعد» ورفض الطبيب الاجابة عن الأسئلة المتعلقة بالوقت الذي تلقى فيه ترامب نتيجة اختبار سلبية او الخوض في تفاصيل علاجه. ولم يقدم تفاصيل بشأن فحوصات الرئيس للتحقق من الالتهاب الرئوي، مستعينا بقوانين حماية المرضى. وأكد كونلي ان ترامب لايزال يتناول «الستيرويد ديكساميثازون» وتلقى ثلاث جرعات من «ريمدسيفير» وأخرى قبل خروجه وخامسة في البيت الأبيض وعندما سئل عما اذا كان ترامب آمنا للسفر لحضور فعاليات الحملة الانتخابية قال كونلي «سنرى».

