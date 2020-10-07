فوتشي: حالة ترامب ربما تتفاقم مجدداً

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واشنطن - الوكالات: كشف كبير اخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة عن احتمال ان يمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمرحلة تتفاقم فيها حالته الصحية بعد اصابته بـ«كورونا».

وفي تصريح لشبكة «CNN» قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية انتوني فوتشي «المشكلة تتمثل في انه (ترامب) لا يزال في مرحلة مبكرة الى حد ما من المرض. وليس سرا بالنظر الى الدورة السريرية لدى البشر، فقد تبدأ الديناميكيات العكسية احيانا في اليوم الخامس او الثامن».

وعلى الرغم من ذلك، لفت كبير اخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ان هذا لا يزال غير محتمل مشيرا كذلك الى ان الرئيس ترامب بدا في حالة جيدة جدا عند وصوله الى البيت الأبيض من المستشفى.

