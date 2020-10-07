صورة «الرجل القوي».. أولويات الانتخابات تتجاوز خطر «كورونا»

عربيات ودوليات

واقفا على قدميه ادى التحية العسكرية لرجال الأمن في البيت الأبيض، ملوحا باشارة النصر لأنصاره وكاميرات وسائل الاعلام التي واكبت رجوعه كان هذا اول ما قام به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ان غادر مستشفى «والتر ريد» العسكري وذلك رغم ان اطباءه اكدوا انه لم يتعاف بعد من اصابته بفيروس «كورونا».

ونجح الرئيس الذي يصر على الظهور كرجل قوي قهر المرض في الاستحواذ على اهتمام وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول العالم، منذ الاعلان عن اصابته بفيروس «كورونا» الجمعة حتى ان اخبار منافسه الديمقراطي جو بايدن اختفت تقريبا.

ويسعى ترامب وحملته الانتخابية للاستفادة من اصابته بفيروس «كورونا» لايصال عدة رسائل للناخبين الأميركيين ومحاولة وقف الهجوم على تعاطي ادارة ترامب مع ازمة تفشي المرض، والذي حصد حتى الآن ارواح اكثر من 200 الف اميركي.

ومثل خروج الرئيس الأميركي المبكر من المستشفى مفاجأة لم يتوقعها كثير من الخبراء والمعلقين لاسيما وأن عمر الرئيس ترامب 74 عاما، اضافة لزيادة وزنه، مما يصنفه ضمن الفئة الأكثر خطورة من حيث احتمال تعرضه لتدهور صحي بسبب الاصابة بفيروس «كورونا». ونقلت قناة «سي ان ان» الأميركية عن مصدرين مطلعين ان ترامب طلب العودة الى البيت الأبيض، خوفا من ان توحي صورته في المستشفى بـ«ضعفه». ووفقا لصحيفة «غارديان» البريطانية فان التصريحات المتقلبة بشأن الوضع الصحي لترامب والسيدة الأولى بعد اصابتهما بالفيروس متسقة مع نمط طويل الأمد من التضليل من قبل الرئيس ومساعديه بشأن صحته؛ ما يجعل من الصعب الوثوق بأي تصريحات رسمية بشأن صحة ترامب، حتى في وقت ازمة كبرى كالأزمة الحالية.

وخلال رحلته القصيرة الى مستشفى «والتر ريد» العسكري، حرص ترامب على الترويج لعقار ريمديسفير المضاد للفيروسات، واصفا العلاجات التي تلقاها بأنها معجزة من الله.

وحتى الآن لم تعتمد هيئة الدواء والأغذية الأميركية رسميا اي دواء معتمد لـ«كورونا» المستجد، لكن د. خالد الشامي وهو استاذ مساعد في كلية الطب بجامعة «جونز هوبكنز» قال لموقع قناة «الجزيرة» القطرية ان «عقار ريمديسفير الذي تلقاه ترامب جاء بنتائج ايجابية ومؤثرة في تجارب سريرية متقدمة على مرضى «كوفيد-19».

