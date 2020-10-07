«الصحة العالمية»: لا تنتظروا اللقاح.. حاربوا بما لديكم

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس الى عدم انتظار ظهور لقاح ضد الفيروس التاجي مؤكدا انه يجب انقاذ الأرواح بالوسائل المتاحة حاليا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية خلال مشاركته برسالة فيديو في اعمال الدورة 71 للجنة الاقليمية للقسم الغربي من المحيط الهادئ التابعة لمنطمة الصحة الدولية، على ضرورة استخدام الامكانيات المتاحة لانقاذ المصابين بفيروس «كورونا»، وعدم انتظار ان تجهز اللقاحات.

وقال غيبريسوس في رسالته المصورة «نأمل ان يكون اللقاح جاهزا وفعالا وآمنا وأن تحصل جميع دول المنطقة على امكانية الوصول اليه، ومع ذلك، لا يمكننا انتظار ظهور اللقاح، لأنه من الضروري انقاذ الحياة بالمتوفر حاليا. كما يتعين علينا السيطرة على الفيروس، ولكن اماما المزيد من الاختبارات».

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على ان النقطتين الرئيسيتين في الانتصار على الوباء تتمثلان في «الوحدة والتضامن»، مشيرا الى انه «حين نعمل لأجل مصالحنا الشخصية، نعطي امكانية الانتشار للفيروس، وحين نعمل معا يمكننا ان نوقف العدوى». وأعرب غيبريسوس عن ثقته في ان «هذا الوباء سينتهي، لكنه لن يكون الأخير»، داعيا الى ضرورة تحضير العالم للجائحة المقبلة، ولافتا الى «أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية». ومع اقتراب فصل الشتاء الذي تحل خلاله الانفلونزا الموسمية، وعدم التوصل للقاح آمن وناجع، تزداد المخاوف من ان يسوء الوضع اكثر في ظل ارتفاع اعداد الاصابات بالفيروس، خاصة في اوروبا. وتسجل دول مثل فرنسا وبريطانيا واسبانيا منذ مدة اعدادا قياسية من الاصابات، وهو ما دفعها لتشديد القيود. وبعد تسجيل حصيلة غير مسبوقة تخطت 16 ألف اصابة، اعلنت الحكومة الفرنسية انها ستضع باريس ومنطقتها في حالة تأهب قصوى اعتبارا من يوم امس ولمدة 15 يوما. وفي بريطانيا، تواجه حكومة بوريس جونسون ضغوطا شديدة بعد تسارع الاصابات بفيروس «كورونا» في الأيام القليلة الماضية،وقالت كيت بنغهام، رئيسة فريق عمل البحث عن لقاح لفيروس «كورونا» انه لن يكون بالامكان تطعيم كل سكان المملكة المتحدة، وان الحكومة تهدف الى تطعيم نحو 30 مليونا من مجموع 67 مليونا اذا توفر لقاح ناجع ضد كورونا. وفي روسيا، سجلت نحو 11 ألف اصابة جديدة خلال 24 ساعة.

