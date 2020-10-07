عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: باتت مستشفيات لبنان على شفا الانهيار بسبب الارتفاع الحاد في عدد حالات الاصابة بفيروس «كورونا» المستجد فيما حذر خبراء من انها لن تتمكن قريبا من الصمود وسط معاناة البلاد تحت وطأة ازمات متعاقبة. وكان نظام الرعاية الصحية في البلاد يعاني من مشكلات جمة بالفعل قبل ان يُلحق انفجار مرفأ بيروت الضخم في اوائل اغسطس اضرارا جسيمة بعدد من المستشفيات. وبدأت الآن الامدادات الطبية في التضاؤل بسبب نقص الدولار في ظل الأزمة المالية الراهنة، وتهاجر جموع من الأطباء بينما تتنامى المخاوف من الغاء دعم الأدوية قريبا. وقال فراس ابيض الذي يدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، وهي اكبر منشأة طبية تتعامل مع «كورونا» في البلاد، «حاليا، «كوفيد-19» في لبنان خارج عن السيطرة... نشهد معدل نتائج ايجابية مرتفع مقارنة بعدد الفحوص». وسجل لبنان عددا قياسيا للزيادة اليومية مطلع الأسبوع بلغ 1321 مريضا بما رفع اجمالي الحالات لما يفوق 43 ألفا، بينما توفي بسبب «كورونا» 398 مريضا. وتقول منظمة الصحة العالمية ان تلك الأعداد منخفضة بالمعايير العالمية لكن وحدات العناية المركزة وصلت لنسبة اشغال حرجة بلغت 82% من طاقتها. وفي تلك الأثناء لايزال الفيروس ينتشر في سجون لبنان المكتظة وفي المستشفيات العامة والمدن المزدحمة بينما لايزال هناك تهاون في استخدام الكمامات.

