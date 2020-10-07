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روحاني ألغى اجتماع «رؤساء السلطات» خوفاً من العدوى


طهران - الوكالات: اكدت وسائل اعلام ايرانية امس ان الرئيس الايراني حسن روحاني لم يصب بفيروس «كورونا». بعكس ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت وكالة «فارس» للانباء ان «روحاني الغى اجتماعا كان مقررا عقده الثلاثاء برؤساء السلطات الثلاث خوفا من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وليس بسبب اصابته». كان من المقرر عقد اجتماع برؤساء السلطات الثلاث، برعاية رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف. وأكدت الوكالة أن روحاني الغى الاجتماع خوفا من اصابته بفيروس «كورونا» المستجد، بعد تواجد رئيس البرلمان قاليباف بين مصابين بـ«كوفيد-19». وأفادت الوكالة، بأن قاليباف زار مستشفى «الامام الخميني» في طهران، بعد ظهر الاثنين بما فيها جناح العناية المركزة لمرضى «كوفيد-19» وتحدث الى المرضى وهو ماجعل روحاني يلغي الاجتماع خوفا من انتقال الفيروس اليه له.


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