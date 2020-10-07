إيران تطالب أرمينيا بإنهاء «احتلال» كاراباخ

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: دعت إيران أرمينيا إلى الانسحاب مما أسمتها «المناطق الأذرية المحتلة»، في وقت أبدت فيه الأمم المتحدة وروسيا قلقها من تصعيد القتال في البلدين ودعتا إلى الحوار عبر مجموعة مينسك، بينما تتمسك أذربيجان بالضمانات شرطا لوقف القتال.

وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني إن على أرمينيا العودة إلى الحدود المعترف بها دوليا، مؤكدا أن بلاده تقف ضد احتلال الأراضي الأذرية بنفس القدر الذي ترفض فيه الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وأضاف ولايتي أن «إيران توصي أصدقاءها في تركيا بعدم صبّ الزيت على النار، والمساعدة على إعادة الأراضي الأذرية المحتلة دون إراقةٍ للدماء» وقال إنه في حال كان خبر جلب مجموعات مسلحة للحرب في كاراباخ صحيحا، فسيتحمل من قام بذلك كل التداعيات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال في بيان إنه «يجب احترام وحدة أراضي أذربيجان» ودعا إلى إنهاء أرمينيا احتلال إقليم كاراباخ، مشير إلى أن إيران تريد أن تحلّ هذه القضية بشكل دائم لا مؤقت.

في غضون ذلك واصل الأرمن والأذربيجانيون القتال العنيف في منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية امس حيث أعلن كل جانب عن تحقيق انتصارات وأبدى تصميمه على الاستمرار في المعركة على الرغم من الدعوات لوقف إطلاق النار وسقوط ضحايا كثر في صفوف المدنيين. وتبادل الجانبان الاتهامات خلال اليومين الماضيين بتعمد تصعيد القصف على المدن المأهولة، بما في ذلك عاصمة الانفصاليين ستيباناكرت وغنجه ثاني أكبر مدن أذربيجان.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أصدرته صباح امس أنها ألحقت «خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية» بخصومها مشيرة إلى أن «القوات الأرمينية أُجبرت على الانسحاب».

وأعلن رئيس جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد أرايك هاروتيونيان أن جيشه «ينجز مهامه بنجاح» وأن «الوضع تحت السيطرة».وفي اليوم العاشر من القتال، لا يبدو أن أيًا من الجانبين قد حسم الوضع لصالحه حتى الآن.

من جانبه، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار تصعيد العنف في منطقة قره باغ رغم النداءات المتكررة من المجتمع الدولي لوقف القتال على الفور. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن الأخير يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اتساع نطاق الأعمال العدائية واستهداف مناطق مأهولة، مذكرا الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وجدد الأمين العام الأممي التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وحث الجانبين على وقف جميع الأعمال العدائية على الفور. وناشد غوتيريش الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية ممارسة نفوذها لإنهاء القتال بشكل عاجل، والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأذري جيهون بيراموف على قلقه إزاء تصاعد وتيرة الاشتباكات في خط التماس، ووقوع ضحايا في صفوف المدنيين. وشدد لافروف على ضرورة الإسراع في وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، مبينا أن موسكو تشجع على استئناف المحادثات في إطار مجموعة مينسك، مبديا استعداد بلاده لاستضافة لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في إطار تلك المجموعة.

وأفاد بيان صادر عن «الكرملين» ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، وكرر دعوته لوقف الاشتباكات على الفور. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن «مجموعة مينسك» التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا أوصلت مشكلة إقليم ناغورنو كاراباخ إلى طريق مسدود بدل حلها. وقال أردوغان في خطاب متلفز إن «دعم نضال أذربيجان من أجل تحرير أراضيها المحتلة واجب على كل دولة شريفة».

