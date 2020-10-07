بغداد: فصائل مسلَّحة تهاجم السفارات بـ «تأثير إيراني»

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ان الهجمات على البعثات الدبلوماسية في بلاده تنفذها جماعات مسلحة عراقية بتأثير ايراني مؤكدا اعتقال عدد من المتهمين بها وحذر من ان اغلاق السفارة الاميركية في بغداد سيؤثر على المنطقة واشار الى ان زيارة الكاظمي الى السعودية ماتزال قائمة.

واكد وزير الخارجية ان واجب الحكومة العراقية حماية السفارة الأميركية والبعثات الدولية الأخرى، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والسياسية بهذا الشأن. واضاف «تواصلنا مع الأحزاب والقيادات السياسية لشرح خطورة الوضع» مبينا انه تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمين بالهجمات. وقال الوزير في مقابلة مع قناة «العراقية» الرسمية امس انه زار طهران أخيراً والتقى خلالها بالمسؤولين الايرانيين بشأن الوضع الراهن مؤكدا ان ايران لديها تأثير على الواقع العراقي. واوضح ان المسؤولين الايرانيين اكدوا ان الفصائل التي تقوم بالهجمات عراقية مضيفا «قلت لهم إن الفصائل عراقية لكن التأثير الإيراني واضح عليها وإيقاف الهجمات ضد السفارة لصالح البلدين العراق وإيران”. وحذر من ان خلق فوضى سياسية في البلاد لا يخدم أي طرف وستؤثر على المنطقة كلها وليس على العراق فقط مرجحا قيام ايران بخطوات إيجابية تجاه العراق.

واكد حسين ضرورة نقل الحوار مع إيران من تحت الطاولة إلى فوق الطاولة.. مشيرا الى ان العراق يحتاج حواراً واضحاً وشفافاً مع إيران الدولة على وفق أسس معلومة.

واشار وزير الخارجية العراقي الى ان الولايات المتحدة لم تهدد بغلق سفارتها في العراق الا ان الهجمات على البعثات والمطار تسببت بتفكير الإدارة الأميركية بسحب سفارتها من بغداد. واوضح ان بعض الدول تحركت باتجاه الولايات المتحدة لحثها على عدم الانسحاب لان انسحاب سفارة الولايات المتحدة سيكون له تداعيات عديدة،.. مؤكدا ان جميع الدول الغربية والعربية في حال قلق من قرار انسحاب الولايات المتحدة. وحذر من ان انسحاب الولايات المتحدة سيخلق حالة عدم ثقة دولية بالعراق لافتا الى ان أجيالا من العراقيين قد دفعوا ثمن العزلة الدولية السابقة للعراق.

ولفت الى ان الحكومة تعتمد على سياسة التوازن بالعلاقات منوها الى ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية مازالت على جدول الأعمال. وكشف عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الى القاهرة الاسبوع المقبل يلتقي خلالها مع وزيري خارجية مصر والاردن للتمهيد لانعقاد المجلس التنسيقي الرئاسي للبلدان الثلاثة.

