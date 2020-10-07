محكمة أميركية تغرم إيران 1.4 مليار دولار

عربيات ودوليات

نيويورك – الوكالات: قضت محكمة أميركية بتغريم الحكومة الإيرانية، أكثر من 1.4 مليار دولار تعويضا لعائلة عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، اختفى خلال زيارة لجزيرة إيرانية في مارس 2007. وقال قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي، إنه تبنى توصية خبير خاص بمنح أسرة روبرت ليفينسون 107 ملايين دولار تعويضا، وحكم القاضي بتعويضات عقابية قدرها 1.3 مليار دولار. ورحبت عائلة ليفينسون في بيان لها بقرار القاضي، وأضافت العائلة «هذا الحكم هو الخطوة الأولى في السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفينسون، وهو مواطن أميركي اختطف وتعرض لمعاناة لا يمكن تصورها لأكثر من 13 عاما».

