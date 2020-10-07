قرغيزستان: المتظاهرون يجتاحون مقر الحكومة والرئيس يلغي نتائج الانتخابات

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بيشكك- الوكالات: أكد رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف امس أنه لا يزال يسيطر على الوضع في البلاد بعد ليلة من أعمال العنف التي تلت الانتخابات إذ قام متظاهرون باجتياح مقر الحكومة والإفراج عن الرئيس السابق. ولاحقا أعلنت لجنة الانتخابات المركزية إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد. وقالت الرئاسة إن جينبيكوف «يسيطر على الوضع وعبر عن ثقته بأن الأحزاب السياسية ستضع مصلحة البلاد فوق مصالحها الخاصة».

وأدت النتائج المثيرة للجدل للانتخابات التشريعية إلى نزول آلاف الأشخاص من معارضي السلطة إلى شوارع العاصمة بشكيك ثم إلى مواجهات ليلا مع الشرطة أدت إلى سقوط 120 جريحا على الأقل.وفجر امس دخل متظاهرون إلى مقر السلطة في بشكيك ومقر لجنة الأمن القومي وأفرجوا عن منافس جينبيكوف، الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف الذي يقضي عقوبة سجن لـ11 عاما.وقال رئيس قرغيزستان امس «لقد أمرت قوات الأمن بعدم إطلاق النار وعدم إراقة الدماء» مضيفا أن «كل الإجراءات اتخذت لمنع تفاقم الوضع». وأعلن أيضا أنه اقترح على اللجنة الانتخابية المركزية «أن تدقق بكل الانتهاكات وإذا لزم الأمر أن تلغي نتائج الانتخابات» التشريعية التي فازت فيها أحزاب موالية للرئيس.

وأتى اقتحام المقرين الحكوميين في أعقاب إصابة 120 شخصا على الأقل، نصفهم من قوات الأمن، بجروح في صدامات دارت في العاصمة بشكيك بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية. وقرغيزستان التي شهدت ثورتين في 2005 و2010 هي الجمهورية السوفياتية السابقة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تنعم ببعض من التعدّدية السياسية، لكنّ البلاد تهزّها باستمرار أزمات سياسية.

