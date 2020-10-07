علاج القولون العصبي يُستمد من أشعة الشمس

مرأة

مرض القولون العصبي يعاني منه الكثيرون حيث يسبب الشعور الدائم بالتوتر والقلق والانفعال الشديد وقد يؤدي إلى الاضطرابات النفسية الحادة.

أجري عدد كبير جداً من الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة والقديمة لكي تكتشف الكثير من العلاجات الطبيعية لمرض القولون العصبي. حرصنا على أن نقدم لكِ جميع الدراسات العلمية التي تم إجراؤها لإكتشاف العلاجات المهمة المختلفة للقولون العصبي.

أشعة الشمس

من أشهر الدراسات العلمية التي تم اجراءها لاكتشاف علاج القولون العصبي غير المتوقع هو التعرض لأشعة الشمس صباحًا في فصل الشتاء للحصول على فيتامين د. هذا حسب ما أثبتته دراسة بريطانية حديثة تمت في جامعة شيفليد البريطانية وتم نشرها في الدورية البريطانية المفتوحة لاضطرابات الجهاز الهضمي. وجدت الدراسة برئاسة الدكتور برنادر كورف أن جميع المرضى المصابين بمرض القولون العصبي بنسبة 82 % يعانون من نقص حاد في فيتامين د. حيث ان نقصان هذا الفيتامين من اهم أسباب اضطرابات المعدة وآلام القولون. لكي يتم تعويض هذا الفيتامين يمكنهم التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د، بالإضافة إلى إمكانيتهم في الحصول عليه من خلال تناول بعض الأطعمة الغذائية من أبرزها سمك السلمون، وحليب جوز الهند، وعصير البرتقال، والبيض.

الراحة النفسية

بينما هناك دراسة أميركية تم إجراؤها في جامعة ميتشجان، أثبتت أن مخاطر الإصابة بمرض القولون العصبي تزداد بسبب التعب وقلة النوم والشعور بالاضطرابات النفسية الحادة، لذلك من أهم الوسائل العلاجية لمرض القولون العصبي هو الشعور بالراحة والاسترخاء واتخاذ القسط الكافي من النوم، والتخفيف من التعرض لحالات التوتر والانفعال الزائد.

الألياف الغذائية والفيتامينات

كما أثبتت دراسة أخرى تم إجراؤها في مركز أبحاث الجهاز الهضمى بجامعة طهران، اكتشفت أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات علاج قوي للقولون العصبي وأن هناك أيضًا ارتباطاً وثيقاً بين مرض القولون العصبي وبين ارتجاع الحمض المعدي. يحدث الارتجاع الحمضي للمعدة هذا نتيجة تناول الأطعمة الحارة والتوابل الحريفة والأطعمة الدهنية التي تزيد من الإصابة بمرض القولون العصبي. يكون العلاج هنا الابتعاد عن هذه الأطعمة التي تساعد على نمو البكتيريا والفطريات الضارة بالمعدة.

الينسون

كذلك يوجد العديد من الدراسات العلمية الحديثة التي أثبتت أن الأعشاب الطبيعية لها مفعول سحري في التخلص من مرض القولون العصبي. كان من أهمها دراسة أميركية أجريت عام 2012 على حيوانات مخبرية من خلال تناولهم لزيت الينسون وتم شفاؤهم من حالات الإمساك المصاحبة لمرض القولون العصبي. أثبتت أيضا الدراسة أن الينسون يحتوي على مواد مضادة للالتهاب ومطهر للجراثيم والبكتريا التي تترسب داخل جدار القولون العصبي. كما أن هناك دراسة بريطانية أخرى أجريت عام 2016 واكتشفت أن الكبسولات التي تحتوي على زيت الينسون فعالة في علاج أعراض القولون العصبي.

البابونج والكركم

هناك دراسات أخرى تم إجراؤها في أميركا علم 2010 أثبتت أن شاي البابونج يسهم بنسبة كبيرة جدًا في استرخاء عضلات الامعاء وعلاج التلبكات المعوية، وطرد الغازات الأعراض مصاحبة لمرض القولون العصبي. كما وجدت دراسة أخرى أجريت في عام 2004 تشير إلى أن أعشاب الكركم من العلاجات الطبيعية والفعالة في تهدئة القولون العصبي والقضاء على الألم والمغص المزمن الذي تصاب به البطن والمعدة.

