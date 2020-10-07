بين أمير القلوب وأمير الإنسانية

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بين الأميرين، أمير القلوب وأمير الانسانية وشائج ود، حياة طالت أم قصرت، وداد لم يخطئ بصيرته نحو زعيمين، أمير الانسانية طيب الله ثراه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير القلوب رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان شفاه الله وعافاه.

بين الأميرين ذكريات من حسن حظي، وبشاشة طالعي أنني كنت أحد الشاهدين على عصر تألقها، وأحد الحاضرين للقاء ضم الأميرين في يوم رمضاني مبارك قبل نحو السنتين، كنت سعيد الحظ، عندما اصطحبني الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه ضمن وفد رفيع المستوى لنزور الكويت مشرفًا اياي أيما تشريف عندما شاركت مع الأميرين بوفديهما في اجتماع مباحثات على أعلى مستوى، وأذكر من بين ما أذكر أن ذلك الاجتماع كان يتسم بكرم وفادة لم أره في حياتي، وبحميمية ودفء ومودة لم أعهدها في اجتماع مماثل خارج الحدود.

لقد اتسمت لقاءات «الأميرين» بالصدق، بالوفاء، بالمواقف الثابتة تجاه قضايانا العربية المصيرية، وبشأن الانسان العربي وقدرته على مواجهة التحديات أينما كان وحيث ما حل، الدور الذي يمكن أن تلعب الكويت مع مملكة البحرين في ترسيخ أواصر المحبة والتلاقي بين الشعوب العربية، وكيف أنها شهدت ذلك الارتباط التاريخي الذي يميز علاقات المواطنين في المنطقة، ثم كيف تألقت لتصل الى مستوى الموقف الواحد، والارادة المشتركة، والتعاون المصيري الذي لا مناص منه ولا بديل عنه، ولا مثيل له.

قبل أيام فقدت الأمتان العربية والاسلامية رجلًا من أهم رجالاتها على مدى التاريخ المحسوب بالمواقف والمقوم بالتجليات السياسية والانسانية، والأخلاق الرفيعة، فقدت الانسانية كلها أمير الكويت الشقيقة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر رحمة الله عليه في صدمة هي الأعلى صوتًا منذ سنوات، وفي لحظة تعيش أمتنا خلالها ذلك التحدي الأقرب لكل حدود جغرافية، ولكل معاول بشرية، ولكل منتج على ظهر أرضنا العربية من محيطها الهادر، الى خليجها الثائر.

لقد جاء فقدان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ونحن نكابد الأمرين في اختلاف مفاهيم، في سيطرة بلاد خارج السيطرة، وفي احتدام مواقف ما كان لها أن تتخلق بهذا الاحتدام لولا أن أمتنا تعاني من هول التهويل، وهوان التهوين، التهويل في قوة العدو، في وزنه الاعتباري داخل محيط أمتنا وخارج جغرافية حياتنا، والتهوين من قدرة الغريم على النيل من مقدراتنا واجهاض مكتسباتنا، واعتلال هممنا، شقي رحى شملت أمة بأسرها، حشرتها في مجهول لا معلوم في نهاية مقصده، ووضعتها في مواقف لا تحسد عليها ليصبح لا شأن لنا بآثارها المدمرة على المديين القصير والبعيد، أمة تعاني الأمرين بسبب تنطع القوى المتفكرة في «السماء والأرض واختلاف الليل والنهار»، في أدبيات التعاطي مع شؤوننا السياسية ومحاولة اقتلاعها من جذورها المجتمعية، وحدودها الجغرافية، وآفاقها المستقبلية.

لقد كان الشيخ صباح الأحمد رحمه الله ضمن الفريق الذي يضبط الخلل في رمانة الميزان العربية، تمامًا مثلما هو الحال فيما يتعلق بالمواقف التاريخية الشجاعة لأمير القلوب خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه.

لقد كان الاجتماع الذي تشرفت بحضوره مع «الأميرين» بمثابة التجسيد لكل هذه المواقف، والتشكل حسب مراد كل وفد وموقف كل عضو، ورؤية كل أمير، بالنتيجة كان التوحد في المواقف والتشارك في الرؤى هو سمة هذا الاجتماع، ناهيك عن الحفاوة التي تلقاها أمير القلوب والوفد المرافق لسموه من أمير الانسانية والوفد الذي كان في الاستقبال.

وأذكر من بين ما أذكر أن أمير القلوب خليفة بن سلمان قد شرفني بتقديمي كخريج من جامعة الكويت الى سمو الراحل الشيخ صباح الأحمد قائلًا: ها هو ابننا البار الدكتور عبدالله الحواج خريج جامعتكم في الكويت، وهو مؤسس أول جامعة خاصة في مملكة البحرين وهي الجامعة الأهلية.

وهنا تم السماح لي بالكلمة حيث لم أتردد بأن أتحدث عن تلك الوشائج التي تربط القيادتين الحكيمتين، والشعبين الشقيقين الكويتي والبحريني وكيف كنت ومازلت أتذكر تلك المواقف بالكويت طوال فترة دراستي وما بعدها، حيث تذكرت من بين ما تذكرت الطلبة الكويتيين الذين تفوقوا في الجامعة الأهلية بالبحرين وتخرجوا ليشغلوا مناصب مرموقة في الكويت الغالية ومن بينها الديوان الأميري في الكويت وغيرها من المناصب التي نفخر كجامعة أهلية في البحرين أن هذه الكفاءات قد تفوقت وتخرجت من جامعتنا لتصبح ملء السمع والبصر في بلادها الكويت.

ما بين الأميرين، أمير الانسانية وأمير القلوب، مواقف وأحلام، وخطوات مباركة على طريق، ورؤى مشتركة على صراط مستقيم، ومودة ورحمة انعكست ملامحها على علاقات أخوية صادقة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

رحم الله فارس العروبة أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر طيب الله ثراه، وأدام الله نعمة الصحة والعافية على أمير قلوبنا جميعًا الأب الرئيس خليفة بن سلمان، والله الموفق والمستعان.

