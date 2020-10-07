أعمالك الإنسانية والخالدة.. باقية يا أمير الإنسانية

آراء

رحل عنا أمير الانسانية والحكمة والتواضع والعطاء المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الأحمد بجسده، ولكن روحه وإنجازاته وأعماله الإنسانية والجليلة وجهوده على مدى أكثر من سبعين عاما ستخلد ذكراه ما حيينا جيلا بعد جيل، فقد أعطى سموه - طيب الله ثراه - لشعبه وللعالم كل شيء وبصماته ستبقى في كل مكان محليا وإقليميا ودوليا، شواهد كثيرة داخل الديرة ستخلد عمل سموه فقد كان يرحمه الله داعما لكل الكويتيين فيداه الحانيتان كانتا تقتربان وتلامسان مشاعر أطفال الكويت ومن ثم اهتمامه بالشباب وفتح أبواب العمل لهم ودعم مشاريعهم. وعالميا كان سموه - طيب الله ثراه- حكيم السياسة وعميد الدبلوماسية لأكثر من 40 عاما قضاها في العمل على حل النزاعات وتقريب وجهات النظر وختامها جهد سموه طيب الله ثراه في الإصلاح بين الأشقاء، كلها أعمال ستبقى في الوجدان والضمير الكويتي والانساني وخالدة طول الزمن.

رحمك الله يا والد الجميع يا أمير الانسانية يا من لم تبخل بأي جهد على الجميع، وأسكنك الله عز وجل فسيح جناته، والأمل في سمو الامير الشيخ نواف الاحمد، أمير التواضع والحكمة وانه خير خلف لخير سلف فهو من مدرسة الاميرين الراحلين الشيخ جابر الاحمد الصباح وصباح الاحمد الصباح - طيب الله ثراهما- ، وأعانه الله على تحمل المسؤولية ، كما نبتهل لله عز وجل أن يطيل في عمره ويوفقه بالبطانة الصالحة لما فيه خير الوطن وأبنائه والعالم أجمع.

وبالختام اقول: رحم الله الشيخ صباح الأحمد وجعل الجنة مثواه وأدعوه عز وجل أن يبارك ويعين سمو الشيخ نواف الأحمد على تحمل المسؤولية، وادعو الله يبعد عنا هذا الوباء وعن العالم بأسره.

