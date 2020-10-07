الرحيل الصعب لأمير الإنسانية

آراء

قد يرحل الإنسان من الحياة لكن تظل اعماله وبصماته ومنجزاته خالدة فينا تتوارثها الاجيال جيلا بعد جيل، وتسطر في انصع صفحات التاريخ للامة، حقا ليس هناك أمَرّ من الرحيل، وليس هناك أسوأ من المغادرة من المكان، من البيت، من الحي، من الوطن، من فراق الامة.

رحل أمير الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير الكويت - طيب الله ثراه- في وقت حرج وفي وقت كانت الامة بحاجة لبصماته الخيرة، لجهوده الخيرة، لمنجزاته التنموية الخالدة، لانامله الخيرة في كل مكان في اقطار المعمورة، لجهوده في رأب الصدع وحل الخلافات وزرع اواصر القربى والمحبة والتعاون والتماسك والسلام بين الشعوب والدول ومهما كانت الخلافات، وحيثما تجد النداء والاستغاثة والدعوة للعون سواء من منظمة الأمم المتحدة او المنظمة الاسلامية او مجلس التعاون الخليجي تجد أيادي وبصمات ومساهمات الكويت في الصدارة دائما وفي مختلف المراحل.

رحل أمير الإنسانية رحيلاً مبكراً عن عالمنا المضطرب، رحل وهناك الكثير من اقطار المعمورة يبكون ويتألمون ندما وحسرة لرحيله عن عالمنا، هناك مئات المدارس والمراكز الصحية وكليات ومعاهد فنية وتقنية تبكي رحيله ليس في الكويت بل في اقطار عربية واسلامية ودولية مختلفة في كل من السودان والصومال واثيوبيا واليمن وسورية والاردن ولبنان ومصر، حيثما وجد الإنسان وجدت بصمات ذلك القائد والزعيم العربي الخالدة ذكراه على مر الايام. لروحك السلام ولشعبك الصبر والسلوان.

ان رحيلك صعب وأثر في نفوسنا كثيرا، رحيل مُرُّ والأمرَُ منه فراق بصماتك واياديك الخيرة «للسلام والمحبة، للتعايش، لبناء وتنمية الإنسان غرست فينا قيم وثقافة العمل الانساني للتعايش ولبناء وتنمية الإنسان.

سأقول لروحك الطاهرة حقيقة ان العالم كله اتفقت دموع حزنه بمختلف طوائفهم وتكويناتهم ومسمياتهم على ألم فراقك الصعب، ساقول لروحك الطاهرة يا أمير الإنسانية ان العالم كله من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وقف وقفات انكسار وحزن عميق لرحيل روحك الطاهرة عن عالمنا المضطرب، ساقول لروحك الطاهرة انها اول مرة يتفق من يعيشون فوق كوكب الأرض على موقف واحد وهو ألم رحيلك عن عالمنا، عن الكون، عن كوكب الأرض.

فعلا كانت الكويت في عهدك الرقم الصعب لتقديم الخدمات الإنسانية للعالم بأسره أينما وجدت الاضطرابات والكوارث والحروب، كانت أيادي الكويت وشعبها وقيادتها في عهدكم السباقة للبناء وإعادة ماتم تدميره، كنتم الابتسامة لوجوه الاشقياء والسعادة للأطفال والمعذبين في الأرض كنتم خير عون لمن لاعون له كنتم لغة السلام أمام كل الوجوه المتكبرة، كنتم أصدقاء للبسطاء من خلال ما تقدمون لهم من عون، كنتم نعم الاب ونعم القائد ونعم العطاء لكل الكون لكل الأرض ولكل المعسرين والمعدمين، كنتم لغة الحضارة والإنسانية والشعوب الراقية، فعلا كانت اياديكم سباقة للخير والسلام ودواء لمن لا دواء له، كنتم نعم القائد ونعم الاب ونعم الأمير الخالدة ذكراه على مر الايام رحيلكم عن عالمنا صعب، ولكن هي سنة الحياة نم بهدوء وسلام، هنيا لك الجنة هنيئا لك السعادة الأبدية في الدار الآخرة.

بقلم : ناصر محمد نمي