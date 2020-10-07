في  وداع عاشق اليمن الأول سلام الله عليك أبا ناصر

آراء

أتيت إلى السفارة الكويتية في الرياض لأعزي فيك، ليس بصفتي دبلوماسياً يمنياً، بل بصفتي مواطنا يمنيا درس في المدرسة التي أنشأتها الكويت، ثم انتقل إلى الجامعة التي بنتها الكويت، وتعالج في المستشفى الذي بنته الكويت، ومشى على الطريق الذي عبّدته الكويت، واستضاء بالكهرباء التي أنشأتها الكويت، وحرسني وحرس وطني الجيش والأمن الذي انفقت عليه الكويت، ومن علمني تلقوا تعليمهم بفضل الكويت... فكيف لا أحب الكويت؟

أبا ناصر.. اجلس اليوم أمام سجل التعازي عاجزاً أسأل نفسي، كيف للنهر أن يقدم البحر، وكيف للصخر أن يتحدث عن الجبل؟

اتحدث إليك وأكاد أجزم أني أعرفك كما يعرف الولد أباه، فهذا ليس أول لقاء بيننا فقد التقيتك أمام سارية العلم في المدرسة التي أشرفتَ أنت على بنائها في اليمن، ورأيتك في صفوف المرضى الواقفين في مستشفى الكويت بصنعاء، وطالباً على مقاعد الدراسة في جامعة صنعاء، وباحثاً في مكتبتها المركزية العملاقة، ومتجولاً في شوارع صنعاء المعبّدة بأناقة، رأيتك في عيون اليتامى أمام دار الأيتام، وكسرة خبز بيد الفقراء الواقفين أمام الجمعيات الخيرية، وفرحة في وجوه العرسان يوم زفافهم، وحزمة ضوء تملأ غرف الطلاب الباردة، رأيتك مرابطاً بين جنود الأمن تحرسون الورد والضوء والإبتسامة في وجوه اليمنيين.

أبا ناصر..

رحلت وبقيت كبيراً حتى في جنازتك، عالياً في الحياة وفي الممات، تزاحمت فيك القلوب وفاضت بعدك العبرات، رأيت في جنازتك تجسيداً حياً لمقولة الإمام أحمد بن حنبل عن خصومه الذين قدحوا فيه: «بيننا وبينهم الجنائز».. وها أنت ترحل ولك في كل مدينة جنازة، وعليك في كل قلب حزن، وفي كل بيت مأتم وعويل.

ترحل وتشيعك الدعوات والدموع وتبكيك القلوب قبل العيون.

كان العالم الإسلامي كله يتابع الأخبار المتعلقة بصحتك، يا أمير الإنسانية وفارسها النبيل، شفاه الغلابى المتشققة دعت لكل حتى ارتوت، وحين جاءك قضاء الله تمنى العالم لو أن الخبر شائعة كاذبة أو مزحة ثقيلة، وذهبنا نردد مع المتنبي:

طوى الجزيرة حتى جاءني خبرٌ

فزعتُ منه بآمالي إلى الكذبِ

حتى إذا لم يَدَعْ لي صدقُهُ أملاً

شَرِقْتُ بالدمع حتى كاد يَشرِقُ بي

لا أحد ملأ الدنيا عطاءً وشغل الناس بكرمه وحبه مثلك.

أبا ناصر.. لقد كنت للناس ناصر، و «صباحٌ» لأيامهم الحالكة، و«جابر» للقلوب والخواطر.. بكتك كل العيون يا أبانا، وتركت جرحاً وحزناً عليك، كيف لا وقد كنت مشرفا رئيساً على كل مشاريع التنمية التي قادتها الكويت طول أكثر من نصف قرن، في كل دولة تحتاج عونك، وفي كل وجه ينتظر مجيئك الأخضر.

بلدي اليمن يقرئك السلام، ويدعو لك فقد تركت فيه من المآثر الطيبة الصادقة ما نعجز عن شكره وذكره.. لقد أحببت اليمن كما لم يحبها أحد من قبل، أحببتها منذ رأيتها لأول مرة على الخريطة في صباك، وحتى اللحظات الأخيرة من مشاورات الكويت بين الأخوة الأعداء الذي سفكوا دماء بعضهم.. كنت في صيف 2016 تتابع عن قرب مشاورات اليمنيين، وفتحت لهم قصرك «قصر بيان» لأكثر من 100 يوم تنتظر متى تشرق شمس السلام، تابعت ورعيت وبذلت واجتهدت بحرص الأب الرحيم على أبنائه.. سخرت لنا كل إمكانيات الكويت السياسية والمادية، نصحت بصدق وحرص حتى قلنا: اللهم أنه قد بلّغ ونحن نشهد.

رحمك الله وطيب ثراك وأخلف على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بخير.

نم بسلام، وعليك السلام، ولك من الله الرحمة والمغفرة والسلام.

نص التعزية التي دونتها في سجل التعازي بمقر السفارة الكويتية في الرياض

بقلم : عارف أبوحاتم