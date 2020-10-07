عقلانية الأندية طغت على فترة الانتقالات

دوليه

أبقت الأندية الأوروبية على عقلانيتها مع ختام فترة انتقالات خيّمت عليها تداعيات فيروس كورونا المستجد، برغم بعض الصفقات الجيّدة لبايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا.

لكن بحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث الأعمال الاقتصادية، انفقت أندية الدوري الانكليزي «بريميرليغ» 95% من مجموع ما صرفته البطولات الأوروبية الخمس الكبرى في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت أول من أمس.

وحرّك بايرن ميونيخ بطل الدوري في آخر ثمانية مواسم سوق الانتقالات في ألمانيا، بعد طلب مدربه هانزي فليك تدعيمات في هجومه ووسطه وأيضا في مركز الظهير الأيمن.

في مركز الظهير، تعاقد مع الفرنسي بونا سار من مرسيليا لأربعة أعوام، فيما ذهب لاعب الوسط الفرنسي الآخر مايكل كويزانس في الاتجاه المعاكس على سبيل الاعارة. وأعلن الفريق البافاري الأحد ضمّ لاعب الوسط الدفاعي الاسباني مارك روكا من اسبانيول، ثم استقدم المهاجم الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو-موتينغ الذي لم يمدد عقده مع باريس سان جرمان بطل فرنسا.

وكان لافتا عودة الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا (30 عاما) الى القلعة الحمراء على سبيل الاعارة من يوفنتوس بطل ايطاليا.

لكن يبقى الانتقال الأهم في ألمانيا، قدوم الجناح الدولي لوروا سانيه من مانشستر سيتي الانكليزي مقابل 45 مليون يورو، فيما رحل هداف لايبزيغ الدولي تيمو فيرنر الى تشلسي الانكليزي (53 مليون يورو) ولاعب الوسط الشاب كاي هافيرتس من باير ليفركوزن بالاتجاه عينه (79,5 مليون يورو).

وفي انكلترا نجح ايفرتون، المتصدر المفاجأة للدوري الانكليزي، في خطف الاضواء من الأندية الكبرى. بخمسة تعاقدات أوصلت صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب الوسط البرازيلي ألان، الفرنسيان عبدواللاي دوكوريه ونيلز نكونكو والمدافع بن غودفري الى تشكيلة المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان تشلسي خاطفا للنجوم، فالى فيرنر وهافيرتس، جاء بقلب الدفاع المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا والظهير بن تشيلويل من ليستر سيتي. محاولا انعاش دفاعه المتقهقر، وعزّز الاسباني جوزيب غوارديولا تشكيلة مانشستر سيتي بالهولندي نايثن آكيه (44 مليون يورو)، قلب الدفاع البرتغالي روبن دياش (23 عاما) مقابل 53 مليون يورو والجناح الاسباني اليافع فيران توريس.

أما حامل اللقب ليفربول، فتعاقد مع لاعب الوسط الاسباني تياغو الكانتارا من بايرن ميونيخ والجناح البرتغالي ديوغو جوتا من ولفرهامبتون. واختار مان يونايتد المدرسة الهولندية مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك من أياكس وجلب الظهير الايسر البرازيلي أليكس تيليس من بورتو البرتغالي والجناح العاجي المراهق أماد تراوريه من أتالانتا الايطالي.. لكن الأهم أن «الشياطين الحمر» حصلوا على خدمات الهداف الأوروغوياني المخضرم ادينسون كافاني (33 عاما) كلاعب حر بعد تخلي باريس جرمان عنه.

وكان لافتا تدخل أرسنال في اليوم الاخير لجلب لاعب الوسط الغاني توماس بارتي من أتلتيكو مدريد الاسباني، متكفلا ببند جزائي بلغ 50 مليون يورو، فيما ذهب في الاتجاه المعاكس لاعب الوسط الاوروغوياني لوكاس توريرا على سبيل الاعارة.

وفي اسبانيا سعى برشلونة الى اجراء عمليات تجميل بعد أزمة رحيل-بقاء اسطورته الارجنتينية ليونيل ميسي، وكان أتلتيكو مدريد أكبر المستفيدين منها بضم مهاجمه الاوروغوياني المخضرم لويس سواريز. والى جانب سواريز، تخلى الهولندي رونالدو كومان المدرب الجديد لبرشلونة عن لاعبي وسطه المخضرمين الكرواتي ايفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال.

وانضم الى ميسي ورفاقه لاعبون واعدون على غرار الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (20 عاما) من سبورتينغ براغا الظهير الأيمن الأميركي سيرجينيو ديست من أياكس.

وكان ريال مدريد حامل اللقب أكثر هدوءا، فترك أخيرا جناحه الويلزي غاريث بيل يعود الى توتنهام الانكليزي على سبيل الاعارة، فيما باع خاميس الى ايفرتون، سيرخيو ريغيلون الى توتنهام والمغربي أشرف حكيمي الى انتر الايطالي. واستفاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من عودة المعارين على غرار النروجي مارتن أوديغارد، فيما ترك نجله الحارس البديل لوكا يذهب الى رايو فايكانو من الدرجة الثانية.

وفي ايطاليا ألهب يوفنتوس بطل الدوري في آخر تسعة مواسم المركاتو «الصيفي»، فبعد بحثه عن بديل هجومي عن الأرجنتيني غونزالو هيغواين المنتقل الى انتر ميامي الأميركي، حظي على سبيل الاعارة بخدمات المهاجم الاسباني العائد ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد وفيديريكو كييزا من فيورنتينا. أما انتر أحد أبرز منافسي يوفنتوس على اللقب، فضمّ المتعدّد المراكز حكيمي، فيدال والمدافع الايطالي المخضرم ماتيو دارميان.

وجدّد نابولي الجنوبي تشكيلته مع 80 مليون يورو انفقها لضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهين (21 عاما) من ليل الفرنسي، كما استعار لاعب الوسط الفرنسي تييمويه باكايوكو من تشلسي. من جهته، مدّد المهاجم السويدي العملاق زلاتان ابراهيموفيتش (39 عاما) اقامته مع ميلان، كما استعار الشاب الموهوب ساندرو تونالي (20 عاما) من بريشيا.

وفي فرنسا وفي الرمق الأخير وردا على طلبات مدربه الالماني توماس توخل التي لم تعجب المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، حظي باريس سان جرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا، بلاعب الوسط البرازيلي رافينيا القادم بعقد حر من برشلونة. كما جلب الفريق المملوك قطريا الأحد المهاجم الايطالي الشاب مويس كين من ايفرتون الانكليزي على سبيل الاعارة، ثم أعلن استعارة لاعب الوسط البرتغالي الدولي دانيلو بيريرا (29 عاما) من بورتو.

ولتعويض رحيل كافاني، ثبّت سان جرمان عقد الهداف الارجنتيني ماورو ايكاردي، وجاء بالظهير الايطالي أليساندرو فلورنتسي من روما.

