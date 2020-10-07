يوفنتوس ضم كييزا

دوليه

وقع نادي يوفنتوس الايطالي عقدا مع جناح فيورنتينا ومنتخب ايطاليا انريكو كييزا لعامين على سبيل الاعارة ثم ينتقل الى صفوفه بشكل نهائي كما اعلن النادي الشمالي أول من أمس.

ولم يذكر يوفنتوس قيمة العقد لكن وسائل اعلام ايطالية اشارت الى ان الصفقة انجزت مقابل مبلغ يتراوح بين 55 و60 مليون يورو.

ونشرت الصحف الايطالية صورا لكييزا وهو يخضع للفحص الطبي الروتيني أولمن أمس قبل ان ينضم الى صفوف منتخب بلاده المدعو الى خوض ثلاث مباريات في الايام العشرة القادمة. وكان يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الجناح السريع البالغ من العمر 22 عاما في العام الماضي، حيث تفاوض الناديان قبل أن تعلن ادارة فيورنتينا أن لاعبها غير قابل للبيع.

وفتحت المفاوضات بين الناديين في الأيام الأخيرة بعدما نجح يوفنتوس في التخلي عن العديد من اللاعبين آخرهم المدافع دانييلي روغاني الى رين الفرنسي وماتيا دي تشيليو الى ليون الفرنسي، وعودة البرازيلي دوغلاس كوستا الى بايرن ميونيخ الالماني.

وبحسب تقارير صحافية ايطالية، سيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره خمسة ملايين يورو. وكان كييزا حمل شارة القائد في مباراته الاخيرة مع فيورنتينا ضد سمبدوريا (1-2) الجمعة ضمن المرحلة الثالثة من الدوري.

