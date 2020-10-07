سمولينغ ينتقل بشكل نهائي إلى روما

دوليه

انتقل مدافع مان يونايتد كريس سمولينغ الى نادي روما الايطالي بشكل نهائي أول من امس بعد ان لعب في صفوف العاصمة الايطالية الموسم الماضي على سبيل الاعارة.

وخاض سمولينغ 37 مباراة مع روما في مختلف المسابقات وسجل 3 اهداف وساهم في احتلال فريقه المركز الخامس.واصدر مان يونايتد بيانا جاء فيه انه «توصل الى اتفاق مع نادي روما لانتقال المدافع كريس سمولينغ الى صفوفه».وكان سمولينغ (30 عاما) انضم الى مان يونايتد عام 2010 وخاض في صفوفه 323 مباراة سجل خلالها 8 اهداف.

وذكرت تقارير صحافية في انكلترا بان مان يونايتد سيحصل على مبلغ قدره 15 مليون يورو بالاضافة الى خمسة ملايين يورو كحوافز مقابل هذه الصفقة.

في المقابل، اعلن مان يونايتد عن صفقة انتقال الجناح العاجي آدم تراوري الى صفوفه من اتالانتا على ان يبقى في صفوف الاخير حتى يناير المقبل من اجل الحصول على اجازة عمل له.ويعتبر تراوري البالغ من العمر 18 عاما من افضل اللاعبين الواعدين.

وعلق تراوري على انتقاله الى صفوف الشياطين الحمر بتصريح مقتضب مع صورة يقميص مان يونايتد على انستغرام بقوله «الاحلام اصبحت حقيقة».

