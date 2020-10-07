رافينيا إلى سان جرمان

دوليه

أكمل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا اجراءات انتقاله من برشلونة الى باريس سان جرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي أولمن امس طبقا لتأكيد الناديين. ونشأ البرازيلي الدولي رافينيا، وهو الشقيق الأصغر للاعب وسط ليفربول تياغو ألكانتارا، في أكاديمية لاماسيا الشهيرة في برشلونة وفاز بالدوري الاسباني ثلاث مرات مع النادي الكاتالوني. وأمضى الموسمين الماضيين معارا الى انتر وسيلتا فيغو.

وذكرت وسائل اعلام اسبانية أن قيمة الصفقة تصل الى ثلاثة ملايين يورو (3.54 مليون دولار). واللاعب البالغ من العمر 27 عاما هو ثاني صفقة يبرمها باريس سان جرمان في اليوم الأخير للانتقالات بعد تعاقده مع لاعب الوسط المدافع دانيلو بيريرا على سبيل الاعارة من بورتو.

