ألبا يغيب للإصابة

دوليه

قال نادي برشلونة الاسباني أول من امس ان مدافعه جوردي ألبا تعرض لاصابة في عضلات الفخذ الخلفية ما يلقي بشكوك حول قدرته على المشاركة في مباراة القمة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولم يتطرق برشلونة الى المدة التي ربما سيغيبها ألبا عن الملاعب لكن وسائل اعلام محلية قالت انه سيغيب جراء الاصابة لمدة ثلاثة أسابيع على أقل تقدير. ولم ينضم ألبا لتشكيلة منتخب اسبانيا الأخيرة استعدادا لخوض ثلاث مباريات في وقت لاحق من أكتوبر الجاري.

وقال النادي الكاتالوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي «أكدت الفحوص التي خضع لها صباح اليوم اصابة جوردي ألبا في عضلات الفخذ الخلفية في الساق اليمنى. حاليا هو خارج التشكيلة وستتحدد عودته بناء على وتيرة التعافي». واضطر ألبا للخروج من الملعب في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بتعادل فريقه 1-1 مع اشبيلية في الدوري الاسباني يوم الأحد وشارك اللاعب الجديد سيرجو ديست بديلا له.

