غندوزي حط الرحال في هرتا برلين

دوليه

أعلن نادي هرتا برلين عن انتقال لاعب الوسط الفرنسي الشاب ماتيو غندوزي الى صفوفه على سبيل الاعارة من فريق أرسنال الانكليزي لمدة موسم واحد.

وكان غندوزي البالغ من العمر 21 عاماً انتقل الى فريقه المدفعجية صيف عام 2018 قادماً من لوريان الفرنسي، ولعب أساسياً في عهد مدرب الفريق الأسبق الاسباني أوناي ايمري ومع قدوم الاسباني ميكيل أرتيتا لتدريب الفريق ابتعد لاعب المنتخب الفرنسي للشباب عن التشكيلة الأساسية قبل أن يتم ابلاغه أنه ليس في مخططات المدرب الاسباني للموسم الحالي. وخاض غندوزي مع أرسنال 51 مباراة لم يسجل خلالها أي هدف، كما تم استدعاؤه الى منتخب فرنسا تحت 21 عاماً وخاض مع الفريق 13 مباراة. وينافس هرتا برلين في دوري الدرجة الأولى الألماني وأنها الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 41 نقطة، فيما يحتل حالياً المركز الثالث عشر بعد انتهاء ثلاث مراحل من الموسم الجديد من البوندسليغا برصيد 3 نقاط.

