استبعاد أوسبينا بسبب «كورونا»

دوليه

قال الاتحاد الكولومبي لكرة القدم أول من أمس ان الحارس ديفيد أوسبينا سيغيب عن مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام فنزويلا وتشيلي بعد أن وضعت السلطات الايطالية جميع لاعبي فريقه نابولي قيد الحجر الصحي بعد اكتشاف اصابة لاعبين بفيروس كوفيد-19.

وبسبب أوامر السلطات الايطالية لن يتمكن أوسبينا من السفر لبلاده لخوض المباراتين. كما سيغيب يايرو مورينو لاعب وسط ليون وماتيوس أوريبي ولويس دياز ثنائي بورتو عن المباراتين بعد عزلهم ذاتيا. واستدعى المدرب كارلوس كيروش حارس نادي أميركا ايدر شو ليحل بدلا من أوسبينا كما استدعى فيكتور كانتييو من كورنثيانز وجون كوردوبا من هيرتا برلين وسانتياغو أرياس من باير ليفركوزن.

وتواجه كولومبيا منتخب فنزويلا على أرضها يوم الجمعة قبل السفر الى سانتياغو لمواجهة تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

