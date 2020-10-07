رئيس الاتحاد الإيطالي: سنعاقب من يخالف القانون

دوليه

قال غابريللي غرافينا رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم، ان كلَّ من يخالف القوانين ستتم معاقبته وذلك في أول تعليق له على قضية غياب نابولي عن المباراة ضدّ يوفنتوس. وأضاف غرافينا أن الاتحاد يؤمن بالبروتوكول الذي وضعه، وأنهم مستعدون للدفاع عنه مشيراً الى أنه لم يسمع تصريحات رئيس نابولي دي لاورنتيس، لكنه بالمقابل أكد أن القوانين واضحة، والذي يخطئ عليه أن ينال عقابه. وكان نابولي تغيّب الأحد عن الحضور الى ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو لمواجهة يوفنتوس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الايطالي، متذرعاً بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».