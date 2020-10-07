  رقيق إلى إشبيلية

دوليه

تعاقد اشبيلية الاسباني أول من امس تعاقده مع المدافع الهولندي كريم رقيق (25 عاما) من هرتا برلين لخمس سنوات. ولم يكشف اشبيلية عن تفاصيل مالية لصفقة مدافع مانشستر سيتي السابق لكن وسائل اعلام محلية ذكرت أن قيمتها بلغت 15 مليون يورو (17.68 مليون دولار). وهذا التعاقد الثاني لبطل الدوري الأوروبي في آخر يوم بفترة الانتقالات بعد المهاجم المغربي أسامة ادريسي (24 عاما) القادم من ألكمار ليضم بذلك سبعة لاعبين جدد في هذه الفترة. كما أعلن النادي الأندلسي أول من أمس انتقال برايان جيل واليخاندرو بوزو الى منافسه المحلي ايبار على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.