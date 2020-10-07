كافاني إلى مان يونايتد

دوليه

تعاقد مان يونايتد الانكليزي مع مهاجم منتخب الاوروغواي ونادي باريس سان جرمان سابقا ادينسون كافاني أول من امس.

وقال النادي الانكليزي الشمالي في بيان «يسر مان يونايتد ان يعلن عن تعاقده مع المهاجم ادينسون كافاني. سينضم المهاجم الاوروغوياني الينا بعقد لمدة عام قابل للتجديد».

اما مدرب الفريق النرويجي اولي غونار سولسكاير فأشاد بكافاني واعتبر بانه «سيجلب الطاقة، القوة، الخصال القيادية والذهنية العالية، لكن ايضا الكثير من الاهداف».

وبات كافاني (33 عاما) من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في يونيو الماضي مع ناديه السابق باريس سان جرمان، ما انعكس سلبا على مشواره مع منتخب بلاده بعدما استبعد من تشكيلة الجولتين الاولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام تشيلي والاكوادور. وغادر المهاجم الدولي النادي الباريسي كأفضل هداف في تاريخه مع 200 هدف سجلها خلال 7 أعوام قضاها في باريس. يذكر ان قرعة دوري ابطال اوروبا اوقعت مان يونايتد في مواجهة باريس سان جرمان حيث سيلتقيان وجها لوجه في العشرين من الشهر الحالي على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية وستكون الفرصة سانحة امام كافاني بالتالي لمواجهة فريقه السابق.

واستهل مان يونايتد الدوري الانكليزي الممتاز بشكل سيئ للغاية اذ خسر مباراتيه على ارضه حتى الان امام كريستال بالاس 1-3 وامام توتنهام 1-6، وحقق فوزا غير مستحق على برايتون 3-2.

وكان مان يونايتد اعلن ايضا عن تعاقده مع الظهير الايسر البرازيلي اليكس تيليس من بورتو البرتغالي ومع الجناح الشاب العاجي آدم تراوري من اتالانتا لكن الاخير سينضم اليه في يناير. كما سبق للشياطين الحمر ان تعاقدوا مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك من اياكس امستردام الشهر الماضي.

