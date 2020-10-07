يونايتد يتحرك باتجاه بوكيتينو

دوليه

تحرك مسؤولو مان يونايتد مؤخرًا للتحدث مع المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عقب تراجع نتائج الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فان بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، عاد الى حسابات الشياطين الحمر، هذا الموسم، لخلافة أولي غونار سولسكاير.

وجاء ذلك عقب تراجع نتائج يونايتد في البريميرليغ، لا سيما الخسارة بنتيجة 6-1 أمام توتنهام في الجولة الأخيرة. وأشارت الصحيفة الى أن اد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد، لن يقيل سولسكاير خلال فترة التوقف الدولي، لكنه تواصل مع بوكيتينو لوضع خطة طوارئ، تحسبًا لاستمرار تراجع النتائج.

وأوضحت أن يونايتد اذا قرر التعاقد مع بوكيتينو، لن يضطر هذه المرة لدفع تعويض مالي لتوتنهام. وكانت تقارير صحفية قالت ان توتنهام وضع شرطًا أثناء اقالة بوكيتينو يمنع الأخير من التدريب في البريميرليغ خلال الموسم الماضي، الا بعد دفع تعويض مالي لتوتنهام.

